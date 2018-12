: Pallavolo. Trentino Diatecx Campione del Mondo per club!! #Czestochowa(#Polonia) : #CucineLubeCivitanova-… - TgrRaiTrentino : Pallavolo. Trentino Diatecx Campione del Mondo per club!! #Czestochowa(#Polonia) : #CucineLubeCivitanova-… - Cyber_Feed : • Cyber News • #Pallavolo, Trentino sul tetto del mondo - FipavTrentino : Complimenti da tutta la pallavolo del Trentino a @trentinovolley Campione del Mondo per Club 2018 #fipavtrento -

In Polonia,torna suldeldopo 6 anni. A Czestochowa,la squadra di Lorenzetti vince il suo 5° titolo mondiale per club domando Civitanova nella finale tutta italiana. Una vera impresa perin una sfida che non la vedeva di certo favorita. Micidiale la sua condotta di gara nel terzo e quarto set. Per Civitanova è il 2° ko in una finale iridata. Lo score finale è 3-1 percon questi parziali:25-20 22-25 25-20 25-18(Di lunedì 3 dicembre 2018)