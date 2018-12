Pallanuoto femminile | Europa Cup 2019 | l’Italia sfida l’Ungheria a Verona | azzurre a

Pallanuoto femminile - A1 2018-2019 : risultati e classifica della sesta giornata. Nessun problema per l’Orizzonte Catania : sesta giornata per il campionato femminile di A1 di Pallanuoto. Vincono tutte le prime quattro della graduatoria: l’Orizzonte Catania non ha Nessun problema a battere l’F&D H2O, non si fermano all’inseguimento Plebiscito Padova, SIS Roma e Rapallo. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata. sesta giornata Ecogruppo Torre del Grifo Village-Plebiscito Padova 4-17 CSS Verona-SIS Roma ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : Catania e Padova sul velluto - insidie per Roma e Rapallo : La sesta giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile si preannuncia facile sulla carta per le due big del massimo campionato. Il Catania ospiterà l’F&D H2O, mentre il Padova farà visita, sempre nella città etnea, al Torre del Grifo: i tre punti dovrebbero essere soltanto una formalità per entrambe. Non si può dire lo stesso per le inseguitrici: la Roma andrà a Verona, per cercare di espugnare la piscina della squadra rivelazione di ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : le convocate dell’Italia per la partita con l’Ungheria. Confermata la formazione che ha battuto l’Olanda : Squadra che vince non si cambia: il CT del Setterosa Fabio Conti conferma in blocco la squadra che ha espugnato Eindhoven nella prima giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile e chiama le stesse tredici atlete per la seconda sfida, in programma lunedì 3 dicembre alle ore 18.30 a Verone contro l’Ungheria. Colonna portante della Nazionale si conferma l’Orizzonte Catania, con cinque atlete, mentre Rapallo e Roma ne portano ...

Pallanuoto femminile - il volto giovane del Setterosa : continuano i collegiali per le millennials azzurre : Squadra che vince non si cambia, ma si può integrare: il CT del Setterosa Fabio Conti ha diramato le convocazioni del Setterosa per l’ultimo collegiale in vista della prossima sfida di Europa Cup contro l’Ungheria. Approfittando dello stop della Serie A1, il tecnico ha plasmato un gruppo che ricalca quello vittorioso ad Eindhoven, con alcune interessantissime integrazioni. Non si può parlare di sorpresa, ma di graditissima conferma ...

Pallanuoto femminile : Le convocate dell’Italia per il collegiale del Setterosa. Sono 17 le atlete chiamate in Nazionale : La Serie A1 di Pallanuoto femminile questa settimana è ferma, ma non ci sarà il previsto primo turno preliminare di Eurolega, così il Setterosa ne approfitta per radunarsi ad Ostia: da domenica 25 a mercoledì 28 le 17 convocate da Fabio Conti si ritroveranno per preparare al meglio i prossimi impegni di Europa Cup. Le colonne della Nazionale risultano essere sempre Catania, Rapallo e Roma, mentre Padova porta sempre capitan Queirolo. Confermata ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della quinta giornata di Serie A1 : Roberta Bianconi trascina Catania alla vittoria nel big match : La quinta giornata della Serie A1 della Pallanuoto femminile ha dato il verdetto tanto atteso: il primo scontro stagionale tra Padova e Catania va alle etnee, capaci di imporsi in trasferta per 7-8. Vincono le inseguitrici, Roma e Rapallo, sempre terze a braccetto, mentre in quinta piazza salgono Bogliasco e Florentia. Andiamo a scoprire le migliori italiane della tornata: Roberta Bianconi (Catania): una tripletta nel momento più importante ...

Pallanuoto femminile - A1 2018-2019 : risultati e classifica della quinta giornata. Big match all’Orizzonte Catania : C’era davvero tanta attesa in questo sabato di grande Pallanuoto per il campionato femminile di A1: si è svolta infatti la quinta giornata, che vedeva in programma il big match tra Plebiscito Padova e L’Ekipe Orizzonte Catania. In un incontro davvero molto equilibrato a spuntarla sono state le siciliane per 8-7: con questo successo sulle scudettate le sicule volano in vetta solitaria. Alle loro spalle proprio le rivali padovane, ...

Pallanuoto - A1 femminile 2018-2019 : quinta giornata. C’è il big match tra Plebiscito Padova e Orizzonte Catania : quinta giornata, come di consueto tutta in un lungo sabato di grande Pallanuoto, per il campionato di A1 femminile. C’è davvero tanto attesa per questo turno: si disputerà infatti il big match tra le prime due della graduatoria. È lo scontro più atteso delle ultime annate, tra le due superpotenze che hanno dominato in campionato nel periodo recente: si sfidano Plebiscito Padova e L’Ekipe Orizzonte Catania. Entrambe sono a quota ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : le migliori italiane della quarta giornata. Cinquina Avegno - poker per Barzon e Viacava : Va in archivio la quarta giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile che delinea una classifica insolita, con le squadre raggruppate a coppie: Padova e Catania sono a punteggio pieno e si giocheranno la vetta nello scontro diretto del prossimo turno, mentre Roma e Rapallo salgono al terzo posto, ma con cinque lunghezze di ritardo. Andiamo a scoprire le migliori italiane dell’ultimo turno. Giulia Viacava (Rapallo): tripletta in avvio, ...

Pallanuoto femminile - A1 2018-2019 : quarta giornata. Orizzonte e Plebiscito avanti in coppia : Sono due le compagini che guidano il campionato di A1 di Pallanuoto femminile: vanno avanti in coppia Orizzonte Catania e Plebiscito Padova, ancora al comando della classifica con quattro successi in altrettante partite. Nessun problema per entrambe nel quarto turno: vittoria a Firenza per le padovane, successo in casa sul Bogliasco per le sicule. Vincono nettamente anche SIS Roma e Rapallo, mentre nello scontro più equilibrato la spunta di ...

Pallanuoto femminile - Supercoppa Europea 2018 : sorpresa a Kirishi - ai rigori vince il Dunaujvaros : sorpresa nella finale della Supercoppa Europea di Pallanuoto femminile: a Kirishi, in Russia, le padrone di casa del Kinef, detentrici dell’Eurolega, cedono alle magiare del Dunaujvaros, detentrici del LEN Trophy, ai tiri di rigore per 13-15 dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’11-11, con le ungheresi capaci di colmare nel finale un gap di 4 reti (dal 10-6 per le russe). Primo periodo molto equilibrato, con le ospiti ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : Catania a e Padova per allungare nella quarta giornata - Verona vuol continuare a stupire : Il campionato di Serie A1 della Pallanuoto femminile riparte dopo l’impresa del Setterosa che ha espugnato Eindhoven nella prima giornata dell’Europa Cup femminile. Riprende la corsa a due che vede in vetta Catania e Padova ma ci sono anche altre sfide interessanti nella tornata di domani. Ad aprire la quarta giornata sarà infatti alle ore 13.45 la sfida tra Verona e Milano: le neopromosse venete sono chiamate a confermare il terzo ...

Pallanuoto femminile - il Setterosa sbanca Eindhoven nella prima uscita. Il primo posto non è più una chimera : La Nazionale italiana di Pallanuoto femminile ha iniziato come meglio non poteva il percorso in Europa Cup: il Setterosa ha espugnato Eindhoven, rimontando e battendo a domicilio le campionesse d’Europa dell’Olanda per 7-9. Nell’altra gara del Gruppo B l’Ungheria ha battuto per 13-4 la Francia, condividendo così la vetta con le azzurre. Il Setterosa ha messo in acqua quella grinta e quel mordente che erano mancati nelle ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018-2019 : Olanda-Italia 7-9. Il CT Fabio Conti : “Molto soddisfatto della prestazione delle ragazze” : La Nazionale italiana di Pallanuoto femminile inizia come meglio non poteva il percorso in Europa Cup: il Setterosa espugna Eindhoven, rimontando e battendo a domicilio le campionesse d’Europa dell’Olanda per 7-9. Al termine della sfida parla al sito federale il CT Fabio Conti. Il tecnico azzurro afferma: “Nonostante ci siano ancora degli aspetti da migliorare, sono molto soddisfatto della prestazione delle ragazze che hanno ...