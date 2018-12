Pallanuoto | Europa Cup 2018-2019 | il Setterosa si impone a Verona sull’Ungheria in un

LIVE Italia-Ungheria - Europa Cup Pallanuoto 2018 in DIRETTA : le azzurre per sfatare il tabù magiaro : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Europa Cup di pallanuoto femminile tra Italia e Ungheria: per la partita di stasera alle ore 18.30 il CT del Setterosa Fabio Conti conferma la squadra che ha espugnato Eindhoven nella prima giornata dell’Europa Cup di pallanuoto femminile e schiera dodici delle tredici atlete anche a Verona. Stop all’ultimo momento infatti per Domitilla Picozzi, per un problema a una mano, al suo ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : oggi Italia-Ungheria a Verona. Programma - orario d’inizio e tv : oggi lunedì 3 dicembre (ore 18.30) si gioca Italia-Ungheria, match valido per la seconda giornata dell’Europa Cup 2019 di Pallanuoto femminile. Le azzurre affronteranno la compagine magiara in una grande classica internazionale, il Setterosa andrà a caccia della vittoria di fronte al pubblico della piscina Monte Bianco di Verona con l’obiettivo di ipotecare la qualificazione alla Final Six della competizione che mette in palio tre ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : l’Italia sfida l’Ungheria a Verona - azzurre a caccia della vittoria : Oggi pomeriggio (ore 18.30) l’Italia affronterà l’Ungheria in un match valido per l’Europa Cup 2019 di Pallanuoto femminile, il Setterosa torna in acqua a Verona per sfidare la compagine magiara in una grande classica internazionale. La seconda giornata della competizione continentale, che mette in palio tre pass per la World League dove si assegnerà un posto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, si preannuncia già determinante per ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : le convocate dell’Italia per la partita con l’Ungheria. Confermata la formazione che ha battuto l’Olanda : Squadra che vince non si cambia: il CT del Setterosa Fabio Conti conferma in blocco la squadra che ha espugnato Eindhoven nella prima giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile e chiama le stesse tredici atlete per la seconda sfida, in programma lunedì 3 dicembre alle ore 18.30 a Verone contro l’Ungheria. Colonna portante della Nazionale si conferma l’Orizzonte Catania, con cinque atlete, mentre Rapallo e Roma ne portano ...

Pallanuoto – Europa Cup : il Settebello domina la Francia per 12-3 : Settebello super oggi in World League: Francia asfaltata 12-3 Ottima prestazione del Settebello del ct Campagna nella seconda giornata di Europa Cup. Gli azzurri hanno battuto oggi la Francia dominando sin dal primo tempo di gioco. Di Fulvio e compagni non hanno lasciato scampo alla formazione francese, battuta per 12-3. L’Italia, in attesa della sfida tra Francia e Montenegro, termina il suo girone d’andata di qualificazione ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 - Sandro Campagna : “Grazie allo straordinario pubblico - sono contento della partita” : Appena terminata la sfida di Europe Cup tra Italia e Francia, vinta in modo netto dagli azzurri, sono arrivate puntuali le prime dichiarazioni dei protagonisti. A pochissimi istanti dalla chiusura dell’incontro, il primo a parlare è stato coach Sandro Campagna, che ha parlato a RaiSport della partita nel seguente modo: “Intanto ringrazio la gente e il pubblico che è stato straordinario, si vedeva che era contento. Abbiamo fatto i ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : dominio del Settebello ad Imperia - Francia battuta 12-3 : Vittoria convincente per il Settebello nella seconda uscita ufficiale stagionale. In quel di Imperia gli azzurri si impongono per 12-3 sulla Francia nel secondo incontro di Europa Cup 2018-2019. Fondamentale il successo con un risultato rotondo: Aicardi (protagonista di giornata con il ruolo da capitano da ricoprire praticamente a “casa sua”) e compagni infatti si giocano (molto probabilmente, visto che i francesi sembrano essere ...

LIVE Italia-Francia Pallanuoto - Europa Cup 2019 in DIRETTA : Settebello - serve una vittoria netta! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Europa Cup di pallanuoto tra Italia e Francia: stasera alle ore 20.00 ad Imperia l’Italia della pallanuoto maschile ospita i transalpini nel match valido per la seconda giornata della competizione. All’esordio gli azzurri sono stati sconfitti a Podgorica ai tiri di rigore per 11-8 dai padroni di casa del Montenegro dopo l’8-8 dei tempi regolamentari.L’Italia ha ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : Italia spalle al muro - bisogna battere la Francia con ampio margine : Stasera bisogna vincere! Il grande giorno è arrivato, il Settebello fa tappa ad Imperia: l’Italia della Pallanuoto maschile ospita la Francia nel match valido per la seconda giornata dell’Europa Cup. All’esordio gli azzurri sono stati sconfitti a Podgorica ai tiri di rigore per 11-8 dai padroni di casa del Montenegro dopo l’8-8 dei tempi regolamentari. L’Italia ha comunque mosso la classifica, conquistando un punto, ...