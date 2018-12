Palermo | si accendono i riflettori sulla nuova proprietà | la società rosanero nelle mani

sportfair

: - retewebitalia : - palermomaniait : Palermo, si accendono i punti luce del nuovo impianto in piazza Indipendenza - - GiornaleLORA : Palermo:qL'Assessore alla Rigenerazione Urbanistica e Urbana, Emilio Arcuri, comunica che 'si accendono da questa s… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Il CEO della Futures Sports&Entertaiment ha ufficializzato l’acquisizione deldalledi Maurizio Zamparini Cade il veloacquirente delCalcio, si tratta della Futures Sports&Entertaiment, azienda britannica che coinvolgerà nel progetto anche David Platt. L’ex giocatore inglese ricoprirà il ruolo di consulente tecnico e, nella giornata di do, si recherà in Sicilia per incontrare la vecchiaAd ufficializzare l’operazione ci ha pensato il CEO dellaClive Richardson ai microfoni di ‘Pop Economy’, piattaforma multicanale del gruppo Alma Media: “rappresentiamo un gruppo di investitori di tutta la Gran Bretagna, ma crediamo che nel futuro ci siano ulteriori opportunità per altri investitori per salire a bordo nella struttura che stiamo creando grazie all’acquisizione del ...