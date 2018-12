Palermo ceduto agli inglesi Futures Sports&Entertaiment | David Platt sarà consulente

Palermo - ufficiale il passaggio di proprietà. Zamparini : "Ceduto il club a 10 euro" : L'ormai ex patron rossonero comunica di aver ceduto "con profonda tristezza" la società a dei compratori londinesi

Zamparini : "Ho ceduto il Palermo agli inglesi per 10 euro" : Con la mia gestione ci sono in tutti gli aeroporti del mondo le maglie rosanero e ci saranno sempre anche in futuro. Pur con la diversità di un uomo del nord ho amato e amo la vostra città ed i ...