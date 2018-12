Padre Di Maio | il vicepremier | “Non ho fatto da prestanome Un bagno in piscina non è

Luigi Di Maio : 'Mio Padre ha chiesto scusa : ora chiudiamola qui' : "Io non sapevo che era un reato stare in una piscina in pvc": è così che commenta Luigi Di Maio fuori da Montecitorio la vicenda in merito alla azienda del genitore dopo linchiesta sul lavoro nero a " ...

Di Maio Padre - anche l’anima critica del M5S difende il vicepremier. Nugnes : “Non deve riferire in Aula” : Luigi Di Maio inizialmente previsto ad un convegno al Senato sull’economia circolare, è costretto a disertare. Tra i presenti c’è Paola Nugnes e la senatrice M5S dice la sua circa la vicenda sollevata da le Iene sugli affari della famiglia del leader pentastellato “Se un imprenditore deve essere indagato per sospetti sulla sua attività, questo deve essere fatte nelle sedi opportune, con tranquillità. Credo che qualunque volta venga ...

Antonio Di Maio - Padre di Luigi si arrende con voce tremante : “Chiedo scusa” : Antonio Di Maio padre del leader 5 Stelle Luigi, questa volta si mette davanti la telecamera di Facebook e con la voce tremante chiede scusa “Questa volta Facebook lo uso io”. Cinque minuti e mezzo di dichiarazioni. Così Antonio Di Maio, il padre del vicepremier e ministro M5S Luigi, a quasi un mese di distanza dalle prime notizie che lo hanno riguardato, debutta sul social con due cartelle fitte da leggere (“Sono molto emozionato”). Ed offre la ...

Matteo Renzi : "Di Maio spieghi perché ha fatto da prestanome al Padre. A me mancò la solidarietà del Pd" : Per Matteo Renzi la vicenda del padre di Luigi Di Maio dovrebbe essere tenuta fuori dalla scena politica, ma ci sono due ragioni per cui se ne parla: "Perché i Cinque Stelle hanno creato un clima infame, con aggressioni personali. E oggi la famiglia Di Maio è vittima di questo sistema. Perché Luigi Di Maio deve spiegare per quale ragione ha accettato di fare il prestanome al padre. E questo è ciò che ...

