Padova - don Favarin : "Ipocrita fare il presepio - Gesù era un migrante e noi li lasciamo per strada" : Il prete da anni si occupa di accoglienza. Ora attacca il decreto sicurezza di Salvini: "Applaudire le sue politiche e poi preparare le statuette è schizofrenia pura. Un Natale senza natività è più coerente con questo clima volgare"

Padova - donna tossicodipendente rapisce figlio ricoverato all’ospedale per intossicazione da cocaina : La donna ieri si è introdotta nell'ospedale di Padova ed ha "rapito" il figlio di appena due anni, da due mesi ricoverato per un'intossicazione da cocaina.Continua a leggere

Padova - Terra dei Fuochi : “fabbrica” di rifiuti abbandonata da 14 anni. Bonifiche a rilento e la prescrizione salva gli imputati : Più di 50mila tonnellate di rifiuti anche tossici e pericolosi, ammassati da 14 anni in due capannoni fatiscenti, a ridosso delle case e vicino a un canale. Sembra lo scenario di uno degli angoli più degradati della Terra dei Fuochi e invece il sito della ex C&C si trova nella ricca provincia di Padova, tra i comuni di Pernumia, Battaglia Terme e Due Carrare. Nei primi anni Duemila è stato il fulcro di un lucroso traffico illecito di ...

Dopo il grande successo dell'inaugurazione - il 13 novembre 2018 riprendono gli spettacoli della nuova stagione di Teatro Ragazzi Padova. Il programma di novembre : Tutti gli spettacoli sono programmati all´interno dell´orario scolastico dalle scuole per l´infanzia alle superiori per favorire la partecipazione degli studenti. L'Assessorato alla Cultura del ...

Donazione “samaritana” da Padova a Palermo : 60enne dona un rene e salva una sconosciuta : Il rene donato da una 60enne a Padova è stato trapiantato a Palermo su una 32enne da tempo in lista d'attesa. La “donazione samaritana” ha innescato la catena cross over che consente a una coppia donatore –ricevente, tra di loro incompatibili, di ricevere e donare un rene incrociando le loro compatibilità immunologiche con quelle di altre coppie nella stessa condizione.Continua a leggere

Cimici invadono balcone : prova a scacciarle ma precipita/ Padova - morto 30enne : si era sporto con soffiatore : Cimici invadono balcone: prova a scacciarle ma precipita dal terzo piano. Tragedia a Padova, 30enne morto sul colpo: si era sporto con soffiatore. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 23:37:00 GMT)

Gimar-San Vendemiano La Gordon a Padova : Un esordio soft? Almeno sulla carta. Almeno per quelli che sono i pronostici in questo inizio campionato di basket di serie B. Un turno che, in questo girone B, propone per la Gimar Basket Lecco, l'...