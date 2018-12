Ozzy Osbourne | i 70 anni del padrino dell’heavy-metal

Tanti auguri Ozzy Osbourne : le 5 follie più incredibili raccontate dalle leggende : Compie oggi 70 anni Ozzy Osbourne: voce storica dei Black Sabbath e poi cantante solista fino alla reunion con i Sabbath degli ultimi anni, Ozzy incarna la follia pura e innocente del rock and roll, la stupidità ingenua e sregolata. Quando si dice sesso, droga e rock and roll possiamo sicuramente fare riferimento a lui e a Lemmy, la storica voce dei Motorhead. Non è quindi un caso se intorno alla sua figura siano sorte leggende, storie ...

Ozzy Osbourne - 70 anni di rock e trasgressioni : Pioggia, temporale e rintocco di campane in puro stile Black Sabbath, echeggiano il 3 dicembre 2018 nella testa e nel cuore di ogni amante della buona musica per festeggiare i 70 anni di vita di una tra le voci più importanti nella storia del rock: Ozzy Osbourne. Frontman dei Black Sabbath tra il 1968 e il 1978 ha saputo andare oltre lo stesso mito di questa leggendaria band arrivando fino a oggi con una freschezza impensabile per un ...

Ozzy Osbourne : 'Non mi piace lavorare con Tony Iommi' : Dopo essere completamente guarito dall'infezione alla mano che lo ha costretto a posticipare il suo tour, Ozzy Osbourne, in un'intervista pubblicata sul Times e riportata da Blabbermouth, ha parlato della sua carriera e del suo passato, senza ovviamente dimenticare il passato con i Black Sabbath. Il rapporto con Tony Iommi Alla domanda se gli è piaciuto lavorare con Tony Iommi, Ozzy è stato sincero: 'Mi piace lavorare con lui? Veramente no'. Ma ...

Ozzy Osbourne drogato dalla moglie Sharon : “Dovevo scoprire se mi tradiva” : Sharon Osbourne ha confessato di aver drogato il marito Ozzy (di recente preda di un’infezione pericolosa) per scoprire se lui l’avesse tradita o meno facendo scivolare qualche pillola di sonnifero in più nel bicchiere: “Ha preso le sue pillole per dormire… E io gliene ho date un paio in più. Quindi gli ho chiesto qualunque cosa ed è uscito fuori tutto“. La ex giudice della versione inglese di X Factor ha confidato ...

Ozzy Osbourne : ‘Non capisco perché sono ancora vivo - dovrei essere morto almeno 10 volte’ : Qualcuno potrebbe dire che è immortale: altri dicono che è semplicemente Ozzy, che lo si ami o che lo si odi. Fatto sta che il Principe delle Tenebre, nella sua lunga carriera di rockstar iniziata con i Black Sabbath, ne ha veramente vissute di tutti i colori. Dopo essere assolutamente guarito dall'infezione alla mano [VIDEO], che avrebbe potuto causargli problemi anche maggiori [VIDEO], Ozzy Osbourne, intervistato dal magazine Rolling Stone, ha ...

Ozzy Osbourne è completamente guarito dall'infezione e tornerà in concerto a Capodanno : Ozzy Osbourne sta bene ed è completamente guarito: a dare la notizie è lo stesso cantante con un video diffuso il 25 ottobre sui social. Il cantante ha ringraziato tutti quanti per l'affetto e il sostegno e ha dato appuntamento al prossimo Capodanno, quando tornera' a suonare su un palco, in quel di Los Angeles, per la Ozzfest. Ciao a tutti! Voglio cogliere l'occasione per ringraziarvi tutti quanti per la vostra preoccupazione, ha detto Ozzy. ...

Ozzy Osbourne rivela : “Ho rischiato di morire per un’infezione al pollice - era delle dimensioni di una maledetta lampadina” : Ozzy Osbourne ha rischiato di morire per colpa di una banale infezione al pollice. A rivelarlo è stato lo stesso controverso leader dei Black Sabbath: “Quest’estate a Las Vegas mi sono svegliato una mattina e ho sentito un dolore al pollice destro”, ha raccontato. “Era delle dimensioni di una maledetta lampadina, dieci volte più grande del normale, e mi sono recato in ospedale, ridendo e scherzando come al mio ...

