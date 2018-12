Ora o mai più torna a gennaio | Paolo Vallesi tra i nuovi concorrenti?

Caritas e MaiOrana : pranzo stellato all’insegna della solidarietà : Caritas e Maiorana: pranzo stellato all’insegna della solidarietà. Cinque noti chef hanno preparato il menù per gli ospiti della Cittadella della Carità Santa Giacinta di Roma. Cinque tra i più noti e prestigiosi chef di Roma si sono riuniti per un evento all’insegna della carità, presso la Cittadella della Carità “Santa Giacinta”, sede di una delle mense della Caritas. Alla conferenza stampa per presentare l’iniziativa hanno partecipato il ...

“I Renzi pagavano in nero” - il lavOratore a Radio Capital : “Parlai con Matteo - tutto a umma umma. Mai firmato nulla” : “Parlai con Matteo Renzi, non con il padre, per 20 minuti. Mi spiegò come funzionava”. Dopo l’accusa de La Verità all’azienda Speedy della famiglia Renzi di aver pagato in nero i propri collaboratori, un ex lavoratore ha raccontato per filo e per segno come è andata la sua esperienza come strillone a Firenze. E lo ha fatto a Radio Capital, emittente del gruppo Gedi. Confermando quanto scritto dal quotidiano diretto da ...

Antonio Di Maio ha pubblicato un video per discolpare suo figlio Luigi dallo scandalo dei lavOratori in nero e delle costruzioni abusive sui terreni di famiglia : Antonio Di Maio, padre del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha pubblicato un video su Facebook per discolpare suo figlio, sospettato di essere coinvolto in una serie di irregolarità relative alla sua impresa di costruzioni. Nel video – la

Di Maio senior Ora confessa : "Lavoro nero? Ero obbligato" : "Sono semplicemente un piccolo imprenditore che ha commesso degli errori. Chiedo scusa per gli errori che ho commesso, chiedo scusa alla mia famiglia per i dispiaceri che hanno provato, e chiedo scusa anche agli operai che hanno lavorato senza contratto per la mia azienda anni fa. Mi dispiace per mio figlio Luigi che stanno cercando di attaccare ma, come ho già detto, lui non ha la minima colpa e non era a conoscenza di nulla". Antonio Di Maio, ...

Cinque chef stellati per l’evento organizzato da Caritas e MaiOrana : Cinque tra i più noti e prestigiosi chef di Roma si ritroveranno per un evento all’insegna della carità, lunedì 3 dicembre alle ore 12:00 presso la Cittadella della Carità “Santa Giacinta”, sede di una delle mense della Caritas. Insieme per il grande evento, gli chef Stefano Marzetti, Giuseppe Di Iorio, Oliver Glowig, Gianfranco Pascucci, Sandro e Maurizio Serva proporranno il proprio menù agli ospiti del centro di via Casilina Vecchia 19, un ...