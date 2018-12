Ora la Hunziker non è più bionda | ecco il motivo del cambio di look

Michelle Hunziker - quel segreto svelato solo Ora da Eros Ramazzotti. Tutti spiazzati : Si è parlato molto spesso di Michelle Hunziker ultimamente, soprattutto del famoso quarto figlio (il terzo dal marito Tomaso Trussardi) che ormai da anni domina le pagine della cronaca rosa. Con una novità, però, rispetto alle solite voci sulla nuova gravidanza. Perché stavolta la conduttrice e showgirl svizzera ha ammesso che vorrebbe tanto allargare la famiglia. Col marito vorrebbe dare un fratellino o una sorellina a Sole e Celeste, ma non ...

Festival di Sanremo 2019 - Michelle Hunziker : «La conduzione ancOra non si sa. Se dovessero richiamarmi - io ci sono» : Michelle Hunziker “Se dovessero richiamarmi, io ci sono”. Intervistata da Federica Panicucci nel corso della puntata odierna di Mattino Cinque, Michelle Hunziker ha risposto ad una domanda della conduttrice su una sua ipotetica presenza a Sanremo 2019: “Non so ancora niente. Credetemi, non si sa niente. Perché prima di tutto Baglioni è in tour, non ha un minuto per respirare, si sta occupando di Sanremo Giovani. La conduzione ancora non si sa. ...

"Questa è da codice rosso" - "Un male porco". Hunziker terrorizza AurOra : È ripartita ieri la nuova stagione di Scherzi a Parte condotta Paolo Bonolis. E tra i tanti vip coinvolti nei divertentissimi scherzi del programma di Canale 5 c'è anche Aurora Ramazzotti, la figlia del cantante e della conduttrice Mediaset Michelle Hunziker.La showgirl ha collaborato come complice a un sadico scherzo contro la figlia, che nei giorni scorsi aveva rivelato di aver avuto la sua prima esperienza sessuale durante il compleanno della ...

Michelle Hunziker Asia Argento ha pagato il suo cOraggio : Michelle Hunziker non scherza quando si parla di molestie sulle donne. La sua onlus “Doppia Difesa” ha infatti presentato una proposta di legge per dare priorità alle denunce di violenza. Non poteva quindi restare indifferente al movimento #MeToo e sul settimanale “F” si schiera con Asia Argento che “sta pagando caro il suo coraggio”. “Prendendo posizione in modo deciso, diventi attaccabile. Lei ha ...

Violenza sulle donne - pronto il ddl ‘codice rosso’. Hunziker e Bongiorno : “Ora approvazione in tempi rapidi” : La polizia giudiziaria dovrà prendere immediatamente in carico le denunce per Violenza e minaccia presentate dalle donne e comunicare la notizia di reato al pm, il quale entro tre giorni dovrà sentire la presunta vittima e scatteranno poi indagini immediate. Questi in sintesi i contenuti di una nuova legge che introduce una procedura di “Codice rosso” sulla Violenza contro le donne. Il disegno di legge è stato presentato oggi al ...

MICHELLE HUNZIKER DOPO LA SETTA/ “Eros Ramazzotti? Storia da favola. Mia figlia AurOra mi ha salvata...” : MICHELLE HUNZIKER ha parlato ancora una volta della SETTA, intervistata per Tv 2000 durante "Ave Maria". La conduttrice di Striscia la Notizia ha svelato che Aurora è stata la sua salvezza.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:41:00 GMT)

Michelle Hunziker : «Mio padre alcolizzato - Eros e la setta : AurOra mi ha salvato» : Guardarsi indietro, spesso fa male. Ma a volte è necessario per salvarsi la vita. «Mio padre amava l'alcol più di me che ero sua figlia, questa è stata la radice di...

AurOra Ramazzotti alla maratona di Milano : fisico al top per la figlia di Michelle Hunziker : Aurora Ramazzotti ha dichiarato che correre le ha cambiato la vita. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha trovato finalmente il suo equilibrio tra corpo e mente attraverso la corsa. Domenica ha partecipato insieme a tantissimi altri alla Deejay Teen Milano, affrontando il percorso di 10 chilometri con grande entusiasmo. La primogenita di Eros Ramazzotti ha sempre temuto il confronto con mamma Michelle ma adesso, grazie allo sport, ...