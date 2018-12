Online il Trailer del film di Walter Nicoletti con Brunella Lamacchia, prodotto da Voce Spettacolo

aldiladelcinema

(Di lunedì 3 dicembre 2018)ildi Vendesi Maternità, scritto e diretto dadaSpettacolo. Protagonista l’attrice materananei panni di Monica, studentessa universitaria che decide di venderetest di gravidanza positivi per pagarsi gli studi. Nel cast anche, Valentina Ranoia, Rosanna David, Vito, Anna Gravela e Franco Piccinni. Un thriller ambientato interamente a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, con la fotografia firmata da Andrea Bianchi, la supervisione alla regia, il montaggio e la traduzione realizzati a Los Angeles da David Cinnella; direttori di produzione Vitoe Michele Valente. “Girano sempre più spesso in rete – dichiara– test di gravidanza positivi che le ragazze acquistano per i più svariati motivi: dal ...