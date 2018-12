OnePlus 6T recensione | TOP NOTCH!

OnePlus 6T - la recensione di GQ : bentornato flagship killer : OnePlus ha conquistato la fiducia degli utenti puntando tutto su semplicità e potenza: i suoi smartphone sono sempre stati belli da vedere, facili da utilizzare e con le giuste funzionalità per colpite il pubblico. Ma soprattutto, cercavano di avere le stesse caratteristiche tecniche di Apple, Samsung e Huawei dimostrando di poter confezionare uno smartphone dello stesso livello, ma con un prezzo più basso. Eppure, la rincorsa dei prezzi verso ...

Un gioiellino dalla recensione OnePlus 6 : software e batteria top - prezzo più che giusto : Parlare a settembre 2018 di OnePlus 6 vuol dire prendere in esame uno dei migliori smartphone Android in circolazione, tra le altre cose disponibile ad un prezzo nemmeno così inaccessibile per coloro che hanno determinate esigenze dal punto di vista hardware e software. Il produttore asiatico ha risposto al meglio alle varie proposte di Huawei e Samsung, ormai leader consolidati sul mercato, e al netto di una strategia pubblicitaria piuttosto ...