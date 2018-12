Onde gravitazionali | progetto Einstein Telescope | Sardegna in corsa

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Lechiamano, l’Europa risp. Il 27 novembre a Bruxelles, il(ET), che ambisce alla realizzazione in Europa di un rivelatore didi terza generazione, è stato uno degli argomenti della high-level conference “EU research and innovation in our daily life”. La conferenza ha riunito il Parlamento e la Commissione europea attorno al tema dell’impatto della ricerca scientifica sulla vita quotidiana. In apertura, Michele Punturo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e coordinatore internazionale delET, ha illustrato l’obiettivo della futura infrastruttura di ricerca, che potrebbe sorgere ina Lula, nella ex miniera di Sos Enattos.Nel sito hanno preso il via nelle scorse settimane i lavori per la realizzazione di un laboratorio sotterraneo, chiamato SarGrav, che ospiterà esperimenti di ...