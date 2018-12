Olanda | due palloni in campo | i tifosi del Feyenoord evitano il gol del Psv

Curling - Europei 2018 : Italia-Olanda 10-6. Gli azzurri dominano nel primo dei due match odierni : Vittoria convincente dell’Italia maschile all’esordio negli Europei di Curling: gli azzurri demoliscono l’Olanda per 10-6 in nove end, con un piccolo passaggio a vuoto soltanto nel corso del settimo, nel corso del quale subiscono tre punti, in un momento della gara nel quale, è bene dirlo, erano già abbondantemente avanti. Si replica nel tardo pomeriggio contro la Svizzera. L’Italia parte con il vantaggio ...

Judo - due Grand Prix in programma nei prossimo dieci giorni : azzurri impegnati in Uzbekistan e Olanda : Gli atleti azzurri gareggeranno in due Grand Prix in programma nei prossimi dieci giorni prima a Tashkent e poi a The Hague Il calendario della corsa olimpica propone due Grand Prix nell’arco di dieci giorni. Sono i giorni che passano dall’inizio dell’imminente fine settimana in Uzbekistan, con il Grand Prix a Tashkent da venerdì 9 a domenica 11, alla fine del Grand Prix successivo a The Hague, in Olanda, da venerdì 16 a ...

Cina : visita del primo ministro Li Keqiang in Olanda dimostra la continua apertura reciproca tra i due Paesi : ... la stabilità e la prosperità della regione e del mondo. Lu Kang ha affermato che entrambe le parti hanno concordato di tutelare il multilateralismo e il libero commercio tramite una cooperazione più ...