Offerta tariffa Wind di dicembre promo Natale

Offerta tariffa TIM di Natale le promozioni attivabili tanti giga a poco prezzo : Super tariffe TIM per avere prezzi migliori degli altri operatori Tim propone tariffe da non perdere Tim Iron 50GB, Tim Deca Go 20GB e Tim 15 Go New 50GB.

Wind mette in palio 30 Galaxy Watch e lancia l’Offerta tariffaria Wind Black Weekend : Wind Tre ha indetto oggi 23 Novembre 2018 un concorso denominato MyWind Puzzle prima edizione, con scadenza il 25 Novembre 2018 che offre la possibilità di vincere uno dei dieci Samsung Galaxy Watch 46 mm gps in palio ogni giorno. Wind ha inoltre deciso di lanciare una nuova offerta ricaricabile online per il Black Friday che prevede minuti illimitati, 100 sms e 30 GB a 8,99 euro al mese. L'articolo Wind mette in palio 30 Galaxy Watch e lancia ...

Super Offerta TIM promo Senza Limiti Tariffa imperdibile : Offerta TIM promo Senza Limiti La nuova serie di tariffe disponibili per i Clienti su nuove attivazioni. Tariffe Senza Limiti di utilizzo dettagli sull'Offerta Tim