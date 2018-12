Ocse | Italia al top per spesa pensioni di reversibilità | sono il 2 | 3% del Pil

Ocse : Italia prima per prevenzione morte : 18.27 Ocse:Italia prima per prevenzione morte Nella Ue una migliore politica di salute pubblica e di assistenza sanitaria potrebbe evitare 1,2 mln di decessi. Lo afferma il rapporto Ocse "Health At Glance Europe". Il rapporto altresì sottolinea che nella classifica ...

Ocse : Italia prima per prevenzione morte : 18.27 Nella Ue una migliore politica di salute pubblica e di assistenza sanitaria potrebbe evitare 1,2 mln di decessi. Lo afferma il rapporto Ocse "Health At Glance Europe". Il rapporto altresì sottolinea che nella classifica delle morti prevenibili, l'Italia è la più virtuosa nella Ue, collocandosi al primo posto della classifica per il 2015, anno preso in esame dall'Ocse.

Sanità - Ocse : "Evitabili 1 - 2 milioni di morti all'anno" | "Bisogna investire - l'Italia è il Paese più virtuoso" : Secondo il rapporto "Health and Glance Europe" l'Italia è lo Stato più virtuoso con 151 "morti evitabili" ogni 100mila abitanti contro una media Ue di 216. Il documento, riferito al 2015, mette ai primi posti tra le cause di morte le malattie cardiache e i tumori al polmone

Sanità - Ocse : "Evitabili 1 - 2 milioni di morti all'anno" | "Bisogna investire - l'Italia è il Paese più virtuoso" : Secondo il rapporto "Health and Glance Europe" l'Italia è lo Stato più virtuoso con 151 "morti evitabili" ogni 100mila abitanti contro una media Ue di 216. Il documento, riferito al 2015, mette ai primi posti tra le cause di morte le malattie cardiache e i tumori al polmone

Sanità - Ocse : "1 - 2 milioni di morti l'anno evitabili" "Bisogna investire - l'Italia è il Paese più virtuoso" : Secondo il rapporto "Health and Glance Europe" l'Italia è lo Stato più virtuoso con 151 "morti evitabili" ogni 100mila abitanti contro una media Ue di 216. Il documento, riferito al 2015, mette ai primi posti tra le cause di morte le malattie cardiache e i tumori al polmone

Vaccini - Ocse : l’Italia tra i Paesi UE con più casi di morbillo : Secondo il rapporto dell’OCSE “Health at a Glance: Europe 2018“, report sulla qualità delle cure nei Paesi dell’UE, con 8,9 casi ogni 100 mila abitanti, insieme alla Grecia e dopo la Romania, l’Italia è il Paese con il più alto tasso di incidenza di morbillo. La media dell’Unione Europea è stimata in 2,2 casi per 100 mila abitanti. In Unione europea sono stati segnalati 13.475 casi di morbillo da maggio 2017 a ...

Salute - Ocse : l’Italia seconda in UE per aspettativa di vita : Dal rapporto “Health at a Glance: Europe 2018” elaborato dall’OCSE è emerso che l’aspettativa di vita in Italia continua a essere la seconda più alta tra tutti i paesi dell’Unione Europea, subito dopo la Spagna. L’aspettativa di vita nel nostro Paese ha raggiunto gli 83,4 anni (81 anni gli uomini, 85,6 le donne) nel 2016, quasi 2 anni e mezzo in più rispetto alla media Ue (81 anni). Solo nel 2015 si è ...

Ocse abbassa stima Pil Italia. E bacchetta la manovra : Non che le notizie contenute nella nuova edizione dell' Economic Outlook siano particolarmente buone a livello globale, con le prospettive di crescita mondiali tagliate dal precedente +3,7% a un +3,5% ...

[Il punto] Anche l'Ocse boccia l'Italia : è un rischio per l'Europa - l'innalzamento dello spread andrebbe scongiurato : Istat: nel 2018 crescita rivista al ribasso Il rallentamento dell'economia italiana è stato certificato Anche dall'Istat che ha rivisto al ribasso le previsioni per il Pil nel 2018. L'Istituto ...

Manovra - l'Ocse boccia il governo : "L'Italia è un rischio per l'Europa" : "L'Italia rappresenta un rischio per l'Europa". Presentando l'Economic Outlook 2018 a Parigi, la capo economista dell'Ocse, Laurence Boone, lancia l'allarme ponendo l'accento soprattutto sull'innalzamento dello spread tra i Btp decennali e i Bund tedeschi, anche se almeno per il momento "il contagio è limitato". A preoccupare, però, non è solo il differenziale. Secondo il report, infatti, "la crescita economica dell'Italia ha perso slancio e ...

Ocse : Deficit/Pil Italia a 2 - 5% nel 2019 e 2 - 8% nel 2020 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Ocse taglia le stime sull'Italia. Timori per deficit e superamento Fornero : 'Rischio per l'Europa' : Nell'ultimo Economic Outlook l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico parla di una perdita di slancio dell'economia tricolore prevedendo un pil in aumento dell'1% quest'anno e ...

Ocse : crescita in rallentamento. E taglia il Pil italiano all'1% nel 2018 : «La crescita economica globale rimane forte, ma ha superato il suo recente picco e affronta rischi crescenti, inclusa la crescita delle tensioni commerciali e l'insaprimento delle condizioni ...

Manovra bocciata dalla Commissione Ue : "La procedura di infrazione è giustificata" | Ocse : "Rischi in Europa - uno è l'Italia" : La Commissione Ue nel suo rapporto sul debito italiano: "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata"