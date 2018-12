Nuovo ponte | il 7 dicembre il progetto di demolizione sarà consegnato ai periti

Due grandi favoriti per il Nuovo ponte - ecco tutti i progetti : A quattro mesi esatti dal crollo, il prossimo 14 dicembre si conoscerà il nome dell’azienda chiamata a ricostruire il ponte Morandi, a Genova. I sette “saggi” incaricati di vagliare le proposte giunte sul tavolo di Marco Bucci, sindaco e commissario, hanno completato la fase uno del loro lavoro. E domattina saranno nell’ufficio del sindaco per espo...

Alitalia - proroga "prestito ponte" e nomina Nuovo Commissario : Si avvicina la scadenza fissata al 15 dicembre per il rimborso del prestito ponte concesso ad Alitalia , valore 600 milioni di euro, per permetterle di proseguire l'esercizio in attesa della ...

Il video dei progetti del Nuovo ponte Morandi : tra questi anche quello di Calatrava : Ecco un suggestivo e realistico video rendering delle nuove ipotesi progettuali del Ponte Morandi, studiate in pochissimo tempo da alcuni studi di progettazione; tra queste anche quelle dell’architetto spagnolo Santiago Calatrava. Le ipotesi progettuali in un video realistico ‘mozzafiato’ Si tratta di un video dal contenuto in termini di immagini davvero mozzafiato. In esso si ha la possibilità di vedere le suggestive immagini realistiche di ...

Per il Nuovo ponte di Genova è sfida tra Piano e Calatrava : Genova, 29 nov., askanews, - Sarà annunciato la prossima settimana il progetto per il nuovo viadotto autostradale sul torrente Polcevera scelto dal sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione ...

Ricostruzione - ecco i primi incarichi. Per il Nuovo ponte è sfida tra 2 progetti : Il commissario deciderà la prossima settimana: in “pole” i progetti di Fincantieri e CimolaiSubito un pool di project manager per seguire lo stato dei lavori. Alla fine quello dei “validatori”

Nuovo ponte - commissione di esperti : Un collegio esterno per valutare da un punto di vista tecnico le proposte arrivate ieri negli uffici della struttura commissariale

Calatrava e Renzo Piano nei progetti del Nuovo ponte Morandi : Fino alle 11 di ieri mattina l’unica proposta arrivata era quella di una società siciliana. Poi, all’improvviso, nel giro di pochi minuti, la Pec del Matitone ha raccolto una quarantina di manifestazioni di interesse, “quasi equamente ripartite” – scrive Il Secolo XIX – tra demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi e il controllo dei lavori. Le proposte presentate Tra le società in pista, oltre a quelle già circolate nei giorni scorsi, ...

Nuovo ponte : consegnati i progetti| : Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse: consegnati plichi e plastici | La petizione: 2mila firme per salvare i monconi

Un progetto Fincantieri per un Nuovo ponte in acciaio a Cornigliano sul Polcevera : Un protocollo d'intesa con Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie, Snam e Terna per creare una viabilità alternativa

Dl Genova - Bucci : Nuovo ponte sarà il regalo per il Natale 2019 : Genova , askanews, - Il nuovo ponte sarà il regalo per il Natale 2019. Lo ha assicurato il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione di ponte Morandi Marco Bucci all'indomani del via libero ...

Genova - Nuovo ponte avrà tre corsie : 22.40 avrà tre corsie, di cui una dinamica (emergenza), il nuovo viadotto sul Polcevera. Così è descritto nelle specifiche tecniche del decreto del commissario per la ricostruzione del Morandi, relative alla consultazione per la procedura che porterà all'appalto. Il ponte non aveva corsie d'emergenza. Si parla anche di "materiali e tecniche tali da accelerare al massimo la realizzazione dell'opera, che dovranno avere un ciclo di vita adeguato, ...

Decreto Genova - Bucci : “Perso tempo per inserire Ischia? Non mi riguarda. A Natale 2019 i genovesi vogliono Nuovo ponte” : “Si è perso tempo per inserire la questione Ischia nella legge? Sono cose che non mi riguardano”. A dirlo, il sindaco di Genova e commissario straordinario Marco Bucci dopo l’approvazione del Decreto che prevede la ricostruzione di un viadotto dopo il crollo del Ponte Morandi. “I genovesi – ha aggiunto – vogliono un nuovo ponte entro Natale 2019”. L'articolo Decreto Genova, Bucci: “Perso tempo per ...

Bucci : «Pronte le lettere per chiedere il progetto del Nuovo ponte» | : Marco Bucci, il sindaco-commissario da 40 giorni, attende ancora il decreto per lavorare con un team e per poter assegnare i lavori di ricostruzione: «Intesa con Anac sulle gare»

Demolizione al via prima di Natale "Nuovo ponte entro metà del 2020" : Dodici mesi per demolire e ricostruire il ponte Morandi. Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, ha definito la road map per ridare alla città il viadotto crollato. Si ...