Nonno Mariano non ce l' ha fatta | voleva morire nella sua abitazione di Partanna Mondello

Palermo : addio a Nonno Mariano - il 91enne costretto a lasciare l'abitazione di una vita : Una brutta pagina, un capitolo di storia italiania che fa vergognare. E' morto Mariano Lucido, affettuosamente chiamato da tutti, ' nonno Mariano ', che dallo scorso settembre all'età di 91 anni e gravemente malato, era stato strappato dalla sua abitazione di Via Diana, 5 a Partanna, Palermo , per lo sfratto esecutivo dopo una vertenza giudiziaria con la nipote. L'applicazione del diritto è prevalsa sull'aspetto umano del caso che contemplava ...

Palermo - a 91 anni è morto Nonno Mariano : era stato sfrattato da casa : Si è spento in una casa di cura per anziani Mariano Lucido, di 91 anni , meglio conosciuto come ' nonno Mariano '. Quella di Mariano è una storia crudele quanto assurda: un uomo sfrattato dalla sua abitazione. Era malato, e chiedeva solamente di morire nella propria casa , dove ha vissuto 60 anni . Ma purtroppo, a causa di una faida familiare, l'anziano è stato costretto ad abbandonare l'abitazione. Diversi tentativi di sgombero dell'immobile nel ...

Morto Nonno Mariano : l’ultimo saluto de Le Iene e di Nina Palmieri : Le Iene : nonno Mariano è Morto . Il ricordo di Nina Palmieri È Morto nonno Mariano , il “ nonno de Le Iene ” di cui la trasmissione televisiva si era occupato anche grazie all’inviata Nina Palmieri . nonno Mariano non è riuscito a tornare nella sua casa per trascorrere l’ultimo periodo della sua vita, dopo la faida familiare con la nipote Isabella e suo marito Pino, i quali avevano acquistato la casa che gli era stata ...

Morto Nonno Mariano - sfrattato a 90 anni dalla sua casa e legato con la forza a una barella : E' Morto Nonno Mariano, l'anziano di 90 anni sfrattato con la forza, nonostante fosse gravemente malato, dalla sua casa di Partanna Mondello finita all'asta e trasferito in una struttura per anziani: "Hai sofferto tantissimo e ci auguriamo che lassù troverai la serenità che non hai più avuto in questa terra".Continua a leggere