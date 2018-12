“Non sono guarita…” Nadia Toffa | a un anno esatto da quel terribile malore | parla della

Nadia Toffa - un anno fa il malore che le fece scoprire di avere un tumore : “Non sono guarita ma sono viva” : “Buongiorno amici! Ieri è stata una giornata particolare per me. Era il 2 dicembre. Un anno è passato dal mio malore“. Nadia Toffa ha voluto ricordare con un messaggio su Instagram il giorno del malore in un albergo di Trieste che le ha fatto scoprire di avere un tumore. Da allora è iniziato il suo calvario: l’intervento, la chemioterapia e la radioterapia. Nadia non ha nascosto che sono stati mesi duri: “Un anno ...

Clima - Greenpeace sulla COP24 : “Non ci sono più scuse - è ora di agire” : In apertura del Summit sul Clima (COP24) in Polonia, Greenpeace ricorda l’allarme lanciato dalla comunità scientifica: abbiamo solo dodici anni per salvare il Clima del nostro Pianeta. Per questo il Summit di Katowice non può che avere obiettivi ambiziosi. «Questo è un momento cruciale per tutti noi, un vero e proprio test per l’umanità», dichiara Jennifer Morgan, Direttrice Esecutiva di Greenpeace International. «A Katowice i leader di tutti i ...

F1 – L’omaggio al team e la solita ironia - Ricciardo dice alla Red Bull : “Non sono pronto per ritirarmi” : Daniel Ricciardo tra battute e divertimento: l’australiano saluta la Red Bull prima della nuova avventura in Renault E’ terminata ormai da una settimana la stagione 2018 di F1: domenica scorsa ad Abu Dhabi si sono del tutto chiusi i battenti con la vittoria di Lewis Hamilton sul circuito di Yas Marina. Martedì i campioni delle quattro ruote sono tornati in pista, ad Abu Dhabi, per due giornate di test Pirelli in vista della ...

Maria Teresa Ruta : “Non mi sono concessa ad un dirigente RAI e mi hanno cacciata” : Maria Teresa Ruta, racconta di non aver più lavorato in RAI perché non si è concessa a un dirigente Non ha finalmente più paura di parlare Maria Teresa Ruta che dopo Pechino Express – e la vittoria in coppia con Patrizia Rossetti – può confessare perché a 44 anni e con una carriera lunga e proficua di colpo è stata allontanata da Viale Mazzini. La conduttrice 58enne ha rilasciato una intervista rivelatoria al magazine Spy in cui ha svelato uno ...

Grande Fratello Vip - Stefano su Dasha : “Non so se sono fidanzato - non se lo merita” : Gf Vip 2018, Stefano Sala ha paura: Dasha lo lascerà? Ora che la finale del Grande Fratello Vip si avvicina, Stefano Sala sta riflettendo sempre di più sul suo rapporto con la fidanzata Dasha. La ritroverà una volta conclusasi l’esperienza televisiva? Questo è il dubbio che lo affligge. Anche Stefano, arrivato a questo punto, ha […] L'articolo Grande Fratello Vip, Stefano su Dasha: “Non so se sono fidanzato, non se lo ...

Needham - fondatore di Imdb : “Non siamo noi ad influenzare Hollywood - sono i nostri utenti” : Nonostante non sia semplice da stabilire è probabile che Imdb (Internet Movie Database) sia la realtà più antica di internet tra quelle (giganti) ancora in attività. Nato nel 1990 nella sua prima versione online, come software scaricabile con ben 10mila voci catalogate, è poi entrato davvero in rete in una forma più o meno simile a quella attuale nel 1996 (e già ottennero i primi banner pubblicitari in un’era in cui di pubblicità se ne faceva ...

Un film sugli ultrà della Juve : “Non è razzismo - sono sfottò” : Al Torino film Festival Quarant’anni dopo, torna “Ragazzi di stadio” il documentario che Daniele Segre girò nel lontano 1980. Il regista ne ha girato un sequel: “Ragazzi di stadio, quarant’anni dopo”. Il film sarà presentato domani in prima assoluta al Torino film Festival. È un viaggio tra quegli ultras ormai diventati adulti. Ex ragazzi della curva oggi uomini di mezza età ma sempre con la passione del tifo, e le ultime leve, ...

Mantova - il padre del bambino morto nell’incendio : “Non sono stato io” : Gianfranco Zani, l’uomo accusato di aver incendiato la casa di Sabbioneta nel Montovano, dove giovedì scorso ha perso la vita il figlio di 11 anni. Il 53enne ha dichiarato davanti al gip di Cremona: “Non sono entrato in casa e non ho appiccato il fuoco”. Una versione riferita dal suo avvocato Fabrizio Vappina al termine dell’interrogatorio di garanzia per la convalida del fermo. Un’innocenza che l’uomo ha sostenuto ...

Raffaella Carrà dopo 5 anni incide un nuovo disco : “Non vivo di sovrastrutture. Negli anni mi sono solo e sempre presentata per quello che ero” : La sua musica ha fatto ballare tutti, adulti e bambini, e il suo taglio a caschetto, rigorosamente biondo platino, ha dettato la moda. Oggi, dopo cinque anni di assenza dalle scene musicali, Raffaella Carrà torna nelle case degli italiani. E lo fa con un nuovo disco dal titolo Ogni volta che è Natale, in uscita il prossimo 30 novembre. Non solo una serie di brani in vista delle festività, ma soprattutto ritmi che ripercorrono tutta la carriera ...

Coppa Libertadores - River-Boca non si gioca nemmeno stasera : “Non ci sono le condizioni” : La finale di ritorno della Libertadores tra River Plate e Boca Juniors non si giocherà. A dirlo il giornale argentino Clarin. Il presidente della Conmebol Alejandro Dominguez ha aggiunto che rientrerà ad Asuncion e che da lì, dopo un esame approfondito della situazione, “annuncerà la nuova data dell’incontro”. L'articolo Coppa Libertadores, River-Boca non si gioca nemmeno stasera: “Non ci sono le condizioni” ...

Domenica In - Mara Venier sbotta in diretta : “Non sono rinco…” : Mara Venier a Domenica In: “Pensano che io sia rinco…!” Puntata decisamente movimentata quella di Domenica In di oggi, 25 novembre 2018: la padrona di casa Mara Venier ha infatti sbottato in diretta, durante l’intervista a Vanessa Incontrada, dicendo alla sua ospite: Ogni tanto pensano che io sia rinco… Tra le risate del pubblico presente nello studio 3 della sede Rai “Fabrizio Frizzi” di Roma e quelle ...

Silvia Provvedi in lacrime : “Non voglio più stare male - ho sbagliato e mi sono sentita sola” : “Non voglio più stare male“. Silvia Provvedi è scoppiata a piangere al Grande Fratello Vip dopo aver saputo di essere in finale con Francesco Monte e, tra le lacrime, ha detto che l’esperienza del reality l’ha aiutata a dimenticare definitivamente Fabrizio Corona, con il quale ha avuto una storia d’amore travagliata. “Io ho sbagliato, ma le persone mi hanno premiato – ha detto la Provvedi –. Non me lo ...

Verona - gli antiabortisti sono 120. Fiore : “Qui vogliamo una Vandea”. In 500 per il flash-mob di “Non una di meno” : Gli antiabortisti hanno perso la battaglia dei numeri. Il corteo promosso da No 194, il movimento che vuole abolire la legge sull’aborto, ha raccolto a Verona circa 120 persone, tra cui una decina di Forza Nuova, che non hanno però esibito le loro bandiere. A Piazza Isolo e Piazza Santa Toscana si sono invece raccolte più di 500 persone, attorno al movimento Non una di meno e ad associazioni antifasciste. La giornata calda in riva ...