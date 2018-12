Non possiamo gestirli E il titolare caccia i ragazzi con sindrome di Down

Tu si que vales - Gerry Scotti gela in diretta Rudy Zerbi : "Zitto - Non possiamo tagliare le tue ca..." : Solferino Sodini è il vincitore della Scuderia Scotti a Tu si que vales , ma durante la finale non sono mancati momenti di tensionE. Seppur i toni sono sempre rimasti bassi e al limite dello scherzo, ...

Pianasso - Lega - : "Non possiamo sprecare un'occasione come il Giro d'Italia a Ceresole per qualche ambientalista che dice "no"" : Il senatore della Lega Cesare Pianasso interviene sul caso della tappa del Giro d'Italia 2019 a Ceresole Reale, contro la quale si sono schierati gli ambientalisti. 'La tappa -commenta - Certamente il ...

Dai messaggi con Salvini alla sfida di Europa League - Gattuso non risparmia il fiato : “domani Non possiamo permetterci di perdere” : Dalla sfida contro il Dudelange ai tanti infortuni: Gennaro Gattuso parla in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro di Europa League Gennaro Gattuso è stato protagonista nel pomeriggio nella conferenza stampa in vista della sfida di Europa League contro il Dudelange. L’incontro, il cui calcio d’inizio è previsto per domani alle 18.55 a San Siro, potrebbe far volare i rossoneri in testa alla classifica del girone F e ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Non possiamo aspettare'/ Leader M5s ha le idee chiare : 'Farlo subito' - IlSussidiario.net : Reddito di cittadinanza, Di Maio: 'Non possiamo aspettare'. Leader M5s ha le idee chiare: 'Farlo subito'. Bonafede: 'Parte a marzo'

Di Maio a Di Martedì : sul reddito di cittadinanza Non possiamo aspettare : Di Maio a Di Martedì dialoga con il direttore di Repubblica Mario Calabresi e spiega i ripetuti attacchi all’Ue: «Se qualcuno non mi vuole far portare a casa quota 100 o il reddito cittadinanza gli rispondo a tono, non è una battaglia contro l’Europa ma vogliamo portare a casa le promesse che abbiamo fatto. Lo dobbiamo fare subito perchè non c’è ...

Inter - Spalletti in conferenza : “Possibilità conquistata dopo anni - Non possiamo sprecarla” : Alla vigilia del match contro il Tottenham, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza: “Se riesci ad eliminare una squadra del genere vorrebbe dire qualificarsi contro una delle migliori a livello europeo. Ci darebbe convinzione di poter andare avanti in questa competizione. Quando si ha a che fare con un gruppo importante, fatto di 20 giocatori forti, il rischio è che si sentano tutti riserve. Io invece, per come Interagisce la ...

Amazon espande il suo impero e no - noi Non possiamo sottrarci (né mentirgli) : Roma. Ad Amazon non si può mentire. Si può mentire a Google, che raccoglie dati sui suoi utenti dalle ricerche su internet e dalle e-mail, e si sa che si cercano un sacco di stupidaggini, e le email non sono mai sincere. Si può mentire a Facebook, che raccoglie materiale dalle connessioni personali,

Legge di Bilancio : Conte - dialogo con Ue continua - Non possiamo rinunciare a misure : Nonostante le idee differenti sulle ricette di politica economica da applicare, ho constatato che c'è attenzione per la strada di crescita che l'Italia ha deciso di intraprendere. Al presidente ...

Legge di Bilancio : Castaldo - M5s - - no a diktat Ue - Non possiamo distruggere impianto : Ci sono dei prospetti di piccole rimodulazioni e aggiustamenti, ma starà al presidente Conte e al responsabile dell'Economia e delle Finanze Tria formularli nel miglior modo. In ogni caso, non ...

Città di Valmontone (calcio a 5 - A2/f) - Panattoni : «Con la Pbm Roma Non possiamo sbagliare» : Roma – Sta forse pagando un po’ di inesperienza della categoria, ma la serie A2 femminile di calcio a 5 del Città di Valmontone (che sta portando il nome della Città lepina in giro per l’Italia) avrebbe meritato sicuramente qualche punto in più in classifica per il gioco espresso in questa prima fase di stagione. Nell’ultimo turno la squadra di mister Giovanni Pacioni ha ceduto 4-1 tra le mura amiche contro il Vittoria capolista del girone ...

Nivin - i migranti non vogliono scendere dalla nave : “Se sbarco mi ammazzano. Non possiamo restare in Libia” : “Mi hanno venduto tre volte, mio fratello è morto tra le mie braccia. Io so cosa succede qui, e per questo non voglio scendere. Non scenderò nemmeno se ci fanno morire di fame”. Settantanove persone sono bloccate, da giorni, sulla nave Nivin, nel porto di Misurata. Secondo la ong Mediterranea, le forze armate libiche avrebbero fatto irruzione sulla nave e ci sarebbero stati episodi di violenza, con “persone ferite in ospedale e ...

Rugby – Italia-Australia - capitan Ghiraldini Non ha dubbi : “con qualità e confidenza possiamo centrare ottimi risultati” : Tutto pronto per il mtch tra Italia e Australia, in programma domani alle 15 presso lo stadio Euganeo di Padova: capitan Ghiraldini guarda al futuro con fiducia nei mezzi della squadra Sole e vento freddo hanno accolto la Nazionale Italiana Rugby all’arrivo allo Stadio “Euganeo” di Padova durante il captain’s run, il consueto allenamento di rifinitura in vista del secondo Cattolica Test Match 2018. Nella giornata di domani alle 15 gli ...

MotoGp – Vinales Non si pone limiti : “a Valencia possiamo provarci sia con l’asciutto che sul bagnato” : Maverick Vinales commenta il Gp di Malesia e parla in vista dell’ultimo appuntamento di stagione del campionato mondiale di MotoGp a Valencia Il diciannovesimo ed ultimo round del Motomondiale domenica scenderà in pista sul circuito di Valencia. In vista di questo importante capitolo conclusivo i piloti sono chiamati nel giovedì pre-gara a tirare i bilanci delle loro intense stagioni. Dopo il quarto posto nel Gp di Malesia, Maverick ...

Patuelli : Non possiamo rassegnarci a uno spread a quota 300 : Il 'nemico', per il presidente dell'Abi è chiaramente lo spread, da valutare con grande attenzione in quanto espressione di uno dei fattori di produzione per l'economia. «A quota 300 - scandisce ...