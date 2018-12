Non per arte ma per denaro

Di Maio - parla il padre : 'Mi scuso per gli errori commessi - mio figlio Non sapeva' : "Chiedo scusa per gli errori che ho commesso, chiedo scusa alla mia famiglia per i dispiaceri che hanno provato". E' quanto afferma Antonio Di Maio, padre del vicepremier Luigi, in un video su ...

Domenica Live : le Lecciso ballano ma Non piacciono - la Kessler chiede : 'Perché lo fate?' : Ieri Domenica 3 dicembre Loredana Lecciso è stata tra le ospiti della puntata di Domenica Live condotta da Barbara D'Urso: la ex di Al Bano è stata chiamata a commentare tutta la vicenda riguardante il cantante di Cellino e il presunto malore che gli avrebbe impedito di essere presente in trasmissione alcune settimane fa. Al termine dell'intervista la Lecciso, insieme a sua sorella, si è cimentata in un balletto delle famosissime gemelle ...

Ciro e Alessandro - arrestati per uno stupro che Non hanno mai commesso : Una storia che ha rovinato la vita a due ragazzi. Ciro e Alessandro , cugini, erano stati arrestati " uno finito in carcere, l'altro in una struttura di recupero " per le accuse di stupro, stalking, ...

"Global Compact occasione da Non perdere per tutelare i deboli" : l'appello della Croce Rossa : «Il mondo sta abbandonando i bambini migranti» denuncia l'Ifcr nel suo ultimo report, che registra trecentomila i minori non accompagnati solo nel 2017. Moltissimi sono vittime di violenza e abusi. E invita i governi del mondo a firmare l'accordo di New York sulle migrazioni

Sorpresa - la generazione Z sa usare i social e Non è per nulla vanitosa : Parlano poco di politica sui social. Le convinzioni politiche occupano solo il 9% dei messaggi. E circa la metà dei ragazzi raramente posta selfie, solo il 16% dice di farlo spesso . Mentre i l 15% ...

Varna - cade dal balcone della pensione : Non è in pericolo di vita : BOLZANO . Un uomo slovacco di 41 anni è caduto per 5 metri da un balcone senza parapetto ferendosi gravemente. L'incidente è avvenuto ieri sera a Varna , Bressanone, , in Alto Adige, in una pensione ...

Tarpischev Non ha dubbi : “ecco perchè Maria Sharapova nel 2019 potrà tornare ad essere numero 1” : Il presidente della Federazione Russa, Shamil Tarpischev, non ha alcun dubbio: Maria Sharapova potrà tornare numero 1 al mondo nel 2019 Il ritorno di Maria Sharapova nel mondo del tennis sembrava poter essere più brillante. La tennista russa, scontata la squalifica per doping, ha invece fatto molta fatica a scalare la classifica WTA che la vede attualmente ancora in 29ª posizione. Sharapova ha avuto anche poche soddisfazioni personali ...

Ivana Icardi in tackle su Wanda : "Io e Mauro Non ci sentiamo per colpa sua" : Tutto il mondo lo sa che il rapporto di mio fratello è così con la mia famiglia'. La risposta piccata e al veleno di Wanda Nara però non si è fatta attendere ed è arrivata per bocca di Monica ...

Sconfitta per i Clippers Nonostante 21 punti di Danilo Gallinari : Roma, 3 dic., askanews, - Sconfitta esterna per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari nella notte italiana della regular-season dell'Nba. I Clippers sono stati battuti 114-110 in trasferta dai ...

Alle 20 Non perdete la diretta dedicata a Magic : The Gathering Arena : In questi ultimi anni i giochi di carte in ambito videoludico sono soprattutto sinonimo di Hearthstone ma non bisogna sottovalutare un nome storico come quello di Magic The Gathering.Magic The Gathering Arena è l'ultima versione dell'apprezzato gioco di carte a sbarcare nel mondo dei videogiochi e la nostra diretta di questa sera si concentra proprio su questo titolo avvalendosi di un ospite d'eccezione.Alberto "Wochinimen" Naso, trasferitosi in ...

Nonnina sente un tonfo e salva una famiglia : bimbo finisce in camera iperbarica : Dramma sfiorato a Bucine, in Valdarno: padre, madre e bimbo di 5 anni sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio e...

«Lui Non ci sarà» - la Lega “lancia” i suoi nemici nella campagna social per la manifestazione dell’8 dicembre : Non si spiega chi ci sarà, il Carroccio promuove il maxi evento dell’Immacolata a Roma assicurando che tante persone, spesso ritratte con facce buffe sui social, non saranno presenti. Chi ci sarà sicuramente, per il momento, è solo il “Capitano”

Quota 100 : la metà degli aventi diritto potrebbe Non lasciare il lavoro per limiti misura : Gli emendamenti in Commissione Bilancio della Camera non hanno prodotto correttivi a Quota 100. Bruxelles ha bocciato la manovra finanziaria del governo e chiesto interventi a ridurre l’impatto della legge di Bilancio anche e soprattutto per quanto riguarda la spesa previdenziale che gioco forza, per via di Quota 100 aumenterà. La misura potrebbe essere richiesta da 300mila lavoratori, ma l’Inps non può permettersi di ricevere nel 2019, 300mila ...

100 km dei Campioni – Il dolore al ginocchio Non fa perdere il sorriso a Valentino Rossi : il Dottore esilarante sul podio [VIDEO] : Valentino Rossi più forte del dolore al ginocchio al Ranch di Tavullia: il Dottore ironico mentre sale sul podio della 100km dei Campioni acciaccato Divertimento puro e tanto spettacolo nel fine settimana al Ranch di Tavullia. Valentino Rossi è stato protagonista indiscusso del weekend della 100km dei Campioni, aggiudicandosi l’Americana del sabato e poi la gara a coppie della domenica, in squadra con Franco Morbidelli. Il nove volte ...