Non parlare di Gesù | Avanti Scontro tra Avvenire e Salvini

Claudia Cardinale gela la Venier : "No - dello stupro Non voglio parlare" : Tensione a Domenica In durante il faccia a faccia tra Mara Venier e Claudia Cardinale. L'attrice, durante l'intervista, si è sentita rivolgere una domanda molto delicata su uno dei momenti più brutti della sua vita: la violenza sessuale subita da giovane. Un fatto del quale l'attrice di capolavori come "I soliti ignoti", "C'era una volta il west" e "Rocco e i suoi fratelli" ha già parlato più volte, ma senza mai rivelare l'identità dell'autore ...

Claudia Cardinale - la brusca risposta a Mara Venier : “No - di questo Non voglio parlare” : “No, di questo non voglio parlare”, risponde bruscamente Claudia Cardinale quando, nel salotto di Domenica In, Mara Venier le dice: “Tu eri ragazza quando a Tunisi hai subito una violenza“. “Io sono ambasciatrice Unesco da 30 anni – si è limitata a spiegare l’attrice – e mi occupo delle donne, dei gay, dei bambini e insieme ad Amnesty International mi batto contro la pena di morte”. Un netto ...

Randy Pitchford Non smette di parlare del numero 3 - in arrivo un terzo capitolo di Borderlands? : Randy Pitchford non fa che parlare del numero 3, e questo naturalmente non può passare inosservato.Come possiamo leggere anche su Resetera infatti la community attorno allo sviluppatore di Gearbox Software ha iniziato ad ipotizzare un possibile lancio di Borderlands 3.Possiamo infatti notare come Pitchford abbia postato su Twitter una serie di cinguettii tutti accomunati da una particolarità: sono tutti legati dal numero 3 ripetuto più ...

River-Boca - D'Onofrio Non ci sta : "Basta parlare - Angelici deve rispettare l'accordo firmato con la Conmebol" : Prosegue il duro botta e risposta tra River Plate e Boca Juniors . Dopo aver trovato l'accordo per posticipare il match tra l'8 ed il 9 dicembre, il presidente del Boca Daniel Angelici ha ribadito l'...

Roma - Di Francesco Non vuole sentir parlare di mercato e lancia un “allarme infortuni” : Roma, Di Francesco sa bene che è il momento di lavorare sodo per risollevare la sua squadra, il mercato può attendere per adesso Roma, Di Francesco allontana le chiacchiere di mercato. Ai microfoni di Skysport il tecnico giallorosso non sembra voler sentire parlare di trasferimenti, nè in entrata, nè in uscita. La Roma ha altro a cui pensare in questo intenso mese di dicembre nel quale servirà risollevare un po’ la classifica in ...

Milan - Leonardo rivela : ‘Ibrahimovic? Non è il momento per parlare di mercato' : Non è finita proprio come ci si aspettava la sfida tra Milan e Lazio. I rossoneri e i biancocelesti portano a casa comunque un punto a testa. La sfida è stata giocata ieri allo Stadio Olimpico, e i rossoneri per ora rimangono quinti in classifica. Una vittoria avrebbe sicuramente permesso agli uomini di Gattuso di scavalcare proprio la Lazio, diretta concorrente ai vertici della Serie A. Detto ciò, il dirigente rossonero, Leonardo, è stato ...

Milan - Leonardo : 'Ibrahimovic? Non è il momento di parlare di mercato' : Abbiamo dialoghi con tante persone, stiamo rientrando in un certo giro del mercato e della politica del calcio. Noi ora dobbiamo stare sereni. Vogliamo ristabilire una certa posizione per la società, ...

NBA - Gregg Popovich torna a parlare di Leonard : 'Kawhi? Grande giocatore - Non un leader' : Manca ancora poco più di un mese al primo ritorno di Kawhi Leonard a San Antonio da avversario, appuntamento fissato per il prossimo 3 gennaio, ma in Texas il ricordo del numero 2 non è stato ancora ...

F1 - che sorpresa Niki Lauda : il presidente Non esecutivo della Mercedes torna finalmente a parlare sui social [VIDEO] : Il presidente non esecutivo della Mercedes ha ringraziato i propri fan per il supporto, svelando di essere quasi pronto a tornare al box Un messaggio che tutti i tifosi aspettavano, un video attesissimo che ha strappato un sorriso a tutti coloro che hanno vissuto con ansia il difficile periodo di Niki Lauda. Photo4 / LaPresse Il presidente non esecutivo della Mercedes è tornato a parlare per la prima volta dopo il trapianto di polmone, ...

Meghan Markle Non può parlare alla regina : ecco perché : Vietato parlare alla regina Elisabetta II a cena: e questo vale per tutti, anche per Meghan Markle. Niente di strano, si tratta di semplici regole di etichetta, come spiega l"Express. Un pranzo con la sovrana presenta infatti molte regole, che potrebbero essere considerate bizzarre, ma in realtà seguono da secoli un rigido protocollo di natura estremamente razionale.Essendo il capo della nazione - e del Commonwealth e della Chiesa Anglicana - ...

Silvia Romano - sbagliato parlare di ingenuità. Quella zona del Kenya Non è considerata a rischio : “Smanie d’altruismo”: due parole che riassumono una lettura del mondo. E che sono uno schiaffo in faccia a Silvia Romano e alle migliaia di giovani che fanno scelte controcorrente. E poi magari ci lamentiamo della “perdita di valori” dei “giovani d’oggi”. Stupisce che ad esprimersi così sia stato Massimo Gramellini: spesso accusato a sua volta di buonismo, ora con due parole condanna una giovane senza conoscerla, senza sapere nulla della sua ...

Maria De Filippi attacca Lorenzo e torna a parlare di Sara Affi Fella : 'Non ci credevo' : La puntata odierna, di giovedì 15 novembre, di Uomini e Donne è stata una puntata ricca di colpi di scena. Maria De Filippi si è trovata ad affrontare due importanti questioni inerenti una corteggiatrice e un tronista. Le persone in questione sono Giulia Cavaglia e Lorenzo Riccardi. La prima è stata accusata di essere a Uomini e Donne solo per fare business, Lorenzo, invece, è uscito di nascosto con una ragazza avvertendo la redazione solo a ...

Maria De Filippi torna a parlare di Sara Affi Fella : “All’inizio Non ci credevo” : Maria De Filippi parla nuovamente di Sara Affi Fella a Uomini e Donne: la confessione a distanza di tempo Maria De Filippi torna a parlare nuovamente di Sara Affi Fella a Uomini e Donne. Nel corso della puntata del Trono Classico del 15 novembre, si parla della complicità tra Lorenzo Riccardi e Giulia Cavaglia. Sia […] L'articolo Maria De Filippi torna a parlare di Sara Affi Fella: “All’inizio non ci credevo” proviene da ...

Yemen - la guerra di cui Non si può parlare : Da quasi tre anni nello Yemen si combatte una guerra tra la minoranza sciita Houthi e il governo (Hadi) che rappresenta l’ala sunnita, quindi vicino all’Arabia saudita. Come ho avuto modo di denunciare nel mio intervento in Senato di martedì, in Yemen, in queste ore è in corso una violentissima battaglia per la conquista della città portuale di Hodeidah. Il porto è una delle poche vie d’accesso per gli aiuti umanitari che alleviano le sofferenze ...