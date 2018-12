Nina Moric | il fidanzato ricoverato in ospedale dopo una rissa

FABRIZIO CORONA CON IL FIGLIO CARLOS MARIA SU INSTAGRAM / Foto - la reazione di Belen Rodriguez e Nina Moric - IlSussidiario.net : FABRIZIO CORONA pubblica una Foto insieme al FIGLIO CARLOS MARIA su INSTAGRAM: la reazione di Belen Rodriguez e Nina Moric.

Nina Moric litiga con Alda D’Eusanio che l’attacca : «Hai preso il valium?» - in tv volano parole grosse : Quando nello stesso studio televisivo – CR4 – La repubblica delle donne – mettiamo insieme Alda D’Eusanio e Nina Moric a parlare di Fabrizio Corona, lo scontro non può che essere epico, trash e piuttosto virale. Il 28 novembre la conduttrice e la modella se ne sono dette di tutti i colori commentando le ultime vicende dell’ex re dei paparazzi. A scoccare il primo dardo avvelenato è stata Alda che ha tuonato: “Quante gocce di Valium hai preso ...

Nina Moric - lite furiosa con Alda D’Eusanio per colpa di Fabrizio Corona : “Sei una donna sola e in menopausa” : “Non lo ha guardato mai in faccia, cosa sta cercando per terra?”, Alda D’Eusanio provoca Nina Moric nel corso dell’intervista con Piero Chiambretti a “La Repubblica delle Donne” su Rete 4. La conduttrice, assente durante l’intervista di Fabrizio Corona nelle scorse settimane per vecchi dissapori, prosegue con una battuta: “Quante gocce di valium ha preso prima di entrare?”. La showgirl croata, ...

Fabrizio Corona : Nina Moric vs le critiche di Alda D'Eusanio : 'lui ama suo figlio' : Chi ha assistito alla nuova puntata di 'CR4 -La Repubblica delle donne-' non avrà voluto sicuramente perdersi lo scontro televisivo registratosi tra Nina Moric e Alda D'Eusanio. La modella si è aperta sulla fine della love-story di Asia Argento e il suo ex-marito, Fabrizio Corona, e ha difeso quest'ultimo dalle provocazioni lanciate in studio da Alda D'Eusanio, dichiarando che l'opinionista ''è una donna sola, in menopausa''. Nina Moric ospite a ...

