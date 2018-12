Nicchi | «In Roma-Inter errore inconcepibile del Var»

Nicchi : “L’errore durante Roma-Inter è inconcepibile - la tecnologia va usata sempre!” : Marcello Nicchi , presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Adnkronos in merito ai fatti accaduti ieri sera all’Olimpico durante Roma-Inter . Nicchi ci ha tenuto a sottolineare quanto sia stato grave l’errore di Rocchi e gli assistenti al Var ieri sera in occasione del contatto su Zaniolo: “Non ho niente da dire tranne che prendere […] L'articolo Nicchi : ...

Roma-Inter - Nicchi incredulo : "Errore inconcepibile - se ne occuperà Rizzoli" : Non si placa la bufera scatenata dalla mancata assegnazione del rigore per il fallo di D'Ambrosio su Zaniolo nel primo tempo di Roma-Inter e dopo lo sfogo davanti alle telecamere di Francesco Totti , "...

Roma-Inter - Nicchi : 'Errore inconcepibile' : 'Non ho niente da dire tranne che prendere atto che c'è stato questo errore inconcepibile di cui si occuperà il designatore'. È la netta posizione del presidente dell'Aia, Marcello Nicchi , all'...

Roma-Inter - il presidente degli arbitri Nicchi : “L’errore di Rocchi sul contatto Zaniolo-D’Ambrosio è inconcepibile” : “Un errore inconcepibile”. Così il presidente degli arbitri , Marcello Nicchi , definisce la decisione di non consultare il Var da parte dell’arbitro Gianluca Rocchi e dall’addetto alla Video assistant referee, Michael Fabbri, sul contatto Zaniolo-D’Ambrosio. Dopo le proteste di Francesco Totti nel post Roma-Inter e la lunga discussione sulla mancata consultazione tra il fischietto in campo e l’assistente ...

Nicchi : «Roma-Inter - errore inconcepibile : se ne occuperà Rizzoli» : La posizione dell’Assoarbitri Qualcosa si muove, forse. Marcello Nicchi , presidente degli arbitri italiani, è intervenuto ai microfoni dell’Adnkronos sul caso Roma-Inter. Il mancato utilizzo del Var per il fallo di D’Ambrosio su Zaniolo ha messo d’accordo i giornali e gli addetti ai lavori sul pessimo utilizzo del Var, fino a scomodare il numero uno dell’Aia. Nicchi ha richiamato all’ordine i fischietti e il ...

Var Roma-Inter - Nicchi 'Errore inconcepibile' : ROMA - 'Non ho niente da dire tranne che prendere atto che c'è stato questo errore inconcepibile di cui si occuperà il designatore'. E' la netta posizione del presidente dell'Aia, Marcello Nicchi , all'...

Nicchi : "In Roma-Inter errore inconcepibile" : "Non ho niente da dire tranne che prendere atto che c'è stato questo errore inconcepibile di cui si occuperà il designatore". E' la netta posizione del presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, all'...