New York | accelera Cf Industries Holdings

New York : scatto rialzista per Aptiv : Ottima performance per Aptiv , che scambia in rialzo del 4,77%. Lo scenario su base settimanale di Aptiv rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo S&P-500 . Tale ...

Coppia inglese perde l anello a New York - lo ritrova grazie a Twitter : ... ma per fortuna siamo stati avvertiti", ha dichiarato John domenica sera alla Bbc, dopo che gli annunci degli agenti sono stati ritwittati migliaia di volte in tutto il mondo per rintracciare lui e ...

Movado senza scampo a New York : Aggressivo avvitamento per la big statunitense degli orologi di lusso , che tratta in perdita del 4,44% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Movado rileva un allentamento della ...

New York : perdite consistenti per Abercrombie & Fitch : Affonda sul mercato la società americana dell'abbigliamento giovanile , che soffre con un calo del 3,97%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore ...

New York : mette il turbo PVH : Protagonista l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,14%. L'analisi del titolo eseguita su base ...

New York : su di giri Tiffany : Brillante rialzo per la gioielleria americana , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,59%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto ...

L’anello nel tombino ritrovato dalla polizia di New York : La BBC, raccontando la storia, ha definito il dipartimento di polizia di New York la compagnia delL’anello. Il caso non è come quello tolkeniano, non c’era un anello da distruggere, ma due proprietari da ritrovare. I poliziotti newYorkesi hanno però agito davvero come una compagnia delL’anello e, con l’aiuto della rete, ha ritrovato la coppia che lo aveva perso nel momento peggiore, quello della proposta di ...

Nba - rientra Curry ma i Warriors cadono a Detroit. Milwaukee scivola a New York : Non basta il rientro dopo l'infortunio di Stephen Curry , autore di 27 punti con 10/21 al tiro. Golden State cade 111-102 sul campo di Philadelphia , trascinata dai 26 punti di Blake Griffin. Il ...

Nba. New York sorprende Milwaukee : ANSA, - ROMA, 2 DIC - I Knicks di New York con la coppia Mudiay-Knox in grann spolvero, rispettivamente 28 e 26 punti, sorprendono i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo vincendo al supplementare ...

New York - vendute all'asta tre rocce di luna - : Tre pietre lunari sono state vendute all'asta da Sotheby's a New York. Furono portate sulla terra dalla navicella spaziale sovietica Soviet luna-16 nel 1970. Non si conosce il nome del collezionista ...

New York : luce verde per Northern Trust : Grande giornata per la multinazionale statunitense dei servizi finanziari , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,16%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

New York : seduta molto difficile per Sotheby's : Aggressivo ribasso per la casa d'aste del Regno Unito , che passa di mano in perdita del 3,08%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...