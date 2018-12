Nessuna penalizzazione per chi va in pensione a 62 anni | assicura Salvini

Salvini : " Nessuna penalizzazione per chi va in pensione a 62 anni" : Il vicepremier ha affrontato vari temi in diretta radio su Rtl 102.5: "Entro l'anno anche buona parte dei debiti degli enti locali verso privati saranno saldati"

Pensioni : Salvini - Nessuna penalizzazione per chi ci va a 62 anni : Per accedere alla pensione a 62 anni si deve rinunciare a quota considerevole di pensione. "Non è vero, ma è evidente che chi va via prima non porta anche i contributi che non ha versato. nessuna penalizzazione. Diamo la possibilità a circa 600 mila italiani". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in diretta radiofonica a 'No stop news' su Rtl 102.5.