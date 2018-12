Nero a metà – Terza puntata di lunedì 3 dicembre 2018 – Trama e anticipazioni

Nero a Metà - anticipazioni puntata 3 dicembre : Malik costretto ad indagare su Carlo? : Non c’è crime che si rispetti se il suo protagonista non finisce al centro di un giallo e, addirittura, al centro di indagini che potrebbero portarlo con le spalle al muro. Nero a Metà sta per volgere verso questo tema e nella puntata in onda domani, 3 dicembre, sembra che le cose per Carlo non si metteranno bene e sarà Malik a doversi occupare di lui, ma in che senso? Nero A META’, anticipazioni puntata 3 dicembre Nero a Metà andrà ...

Nero a metà - il quinto ed il sesto episodio in streaming su Rai Play : Prosegue senza sosta il grande successo della fiction con Claudio Amendola, "Nero a metà". Lunedì 3 dicembre infatti verrà trasmessa su Rai 1 a partire dalle 21.20 la terza puntata della prima stagione della serie che vedrà Carlo e Malik sulle tracce dell'assassino di una donna trovata morta in riva al Tevere e di un uomo bruciato vivo. Se per caso non avrete la possibilità di guardare la puntata in tv, non disperate perché potrete sempre ...

Nero A Metà - puntata del 3 dicembre : Soprani non riesce a dimenticare il passato : Lunedì, 3 dicembre, viene trasmessa su Rai Uno la terza puntata della fiction 'Nero A Metà' che ha ottenuto buoni ascolti nei primi due appuntamenti, ponendo l'attenzione intorno al personaggio di Malik. Le prime due puntate della serie hanno ottenuto un grande successo battendo di gran lunga la concorrenza da parte della Mediaset che ha mandato in onda il Grande Fratello Vip. Allo stesso tempo continua la storia 'segreta' di Carlo e Alba piena ...

Nero A Metà - spoiler terza puntata : Carlo vuole aiutare Malik : Lunedì 3 dicembre alle ore 21:25 va in onda il nuovo e terzo appuntamento con la serie televisiva 'Nero A Metà', che vede come protagonista il famoso attore Claudio Amendola, nei panni di un poliziotto. Le anticipazioni della puntata rivelano che Malik inizia a fare i conti con i tormenti legati al passato: è rimasto sconvolto dalla morte della madre naturale avvenuta durante il disperato viaggio verso le coste italiane. Dunque viene scoperto il ...

Anticipazioni episodi 5 e 6 di Nero a metà : il difficile passato di Malik : Lunedì 3 dicembre andrà in onda su Rai 1 la terza puntata di "Nero a metà", la fiction con protagonista Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. Questa settimana infatti verranno trasmessi l'episodio 5 e 6 rispettivamente intitolati "Sorelle" e "Per amore", neuro quali Malik e Carlo dovranno indagare sull'omicidio di una donna e su quello di un uomo carbonizzato. Anticipazioni quinto e sesto episodio Le ultime Anticipazioni della terza puntata di ...

Nero a metà - anticipazioni puntata 26 novembre : Alba tra Malik e il fidanzato : Nella prima serata di lunedì 26 novembre, su Rai1 a partire dalle 21.25, va in onda il secondo appuntamento con Nero a metà, la nuova fiction poliziesca targata Rai con Claudio Amendola nei panni del protagonista Carlo Guerrieri, ispettore di Polizia chiamato a risolvere dei casi di cronaca insieme con il suo partner Malik. Nel resto del cast anche Fortunato Cerlino, Miguel Gobbo Diaz, Angela Finocchiaro e Diletta Rossi. Nero a metà, seconda ...

Nero a Metà - Terza Puntata : Il Tormentoso Segreto di Malik! : Nero a Metà, trama Terza Puntata: un ulteriore omicidio per gli ispettori Soprani e Guerrieri, ma il passato della vittima sarà la chiave per risolvere il caso. Lo straziante Segreto di Malik potrebbe compromettere la sua carriera professionale… La fiction di Raiuno Nero a Metà ha conquistato i telespettatori con avvincenti trame, misteriosi delitti, tormentosi segreti e le vite dei personaggi che si intrecciano tra loro creando ad ogni ...

Ascolti tv - Nero a metà con 5.4 milioni batte il Grande Fratello Vip 2018 : Vittoria per il secondo episodio della fiction Nero a metà su Rai1 con Claudio Amendola che ha vinto la prima serata con un ascolto di 5 milioni 433mila telespettatori (23.5% di share), risultando anche il programma più visto della giornata. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Grande Fratello Vip 3 ha registrato 3 milioni 567mila spettatori (20.82%). Su Rai3 Report è stato seguito da 1 milione 769mila spettatori (7.29%). Su Italia 1 il film Brick ...

Ascolti TV | Lunedì 26 novembre 2018. Nero a Metà 23.5% - GF Vip 20.8%. Flop C’è Posto per 30 (0.9%). Boom Focus con la Missione Insight (4.2%) : GF Vip: Ilary Blasi gioca a lecca la parola Nella serata di ieri, Lunedì 26 novembre 2018, su Rai1 la fiction Nero a Metà ha conquistato 5.433.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.44 all’1.02 - Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.567.000 spettatori pari al 20.8% di share. Grande Fratello Vip Night – dall’1.07 all’1.13 – ha raccolto 1.611.000 spettatori con il 27.5%. Su ...

