Nelle città cadono tutti questi alberi anche perché parcheggiamo male

Cibo & sostenibilità : la vera sfida si gioca Nelle città - New York - Rio de Janeiro - Milano - Ouagadougou - Tel Aviv- Yafo e Sydney esempi di eccellenza nel mondo : La fame, che nel mondo colpisce 821 milioni di persone (+4,6% rispetto al 2017, fonte FAO), è un problema che sta “contagiando” ormai anche le grandi città, dove oggi vive il 50% della popolazione e dove – si stima – entro il 2050 si arriverà a contarne l’80%. I grandi centri abitati già oggi si trovano a fronteggiare una vera e propria crisi alimentare, legata all’accesso al Cibo e al suo spreco. Insieme alla crescita della popolazione, ...

Decreto Sicurezza - ok alla fiducia alla Camera : 336 sì - 249 no. Salvini : “La legge porterà più ordine Nelle città” : La Camera ha votato la fiducia al governo Conte posta sul Decreto legge Sicurezza e immigrazione. Hanno votato sì 336 deputati, mentre i no sono stati 249. Nessuno dei 585 presenti (tutti partecipanti al voto) si è astenuto. Indicativamente si sono schierati a favore del Decreto M5s e Lega; contrari tutti gli altri gruppi di opposizione, di sinistra e di destra. Il gruppo Maie – che finora ha sempre votato la fiducia all’esecutivo ...

Dl Sicurezza : da Camera ok a fiducia. Salvini : «Più ordine Nelle città» : La Camera dà l'ok alla fiducia sul decreto Sicurezza con 336 sì. La votazione è stata palese ed è avvenuta per appello nominale: ciascun deputato è sfilato...

Dimore storiche - frena la domanda. Il mercato tiene solo Nelle grandi città : Soldi che vanno nelle tasche dell'economia». Il 30% dei beni nelle città viene salvato perché riconvertito in ufficio retail, il 70% dei beni sono però in provincia, in zone remote dove non arrivano ...

Castellammare - Fango Nelle fonti dell'Acqua della Madonna - nuovo allarme per i cittadini : Ritorna il Fango nelle fonti dell'Acqua della Madonna. A dare l'allarme un gruppo di cittadini che prelevando l'acqua si sono resi conto dei residui nelle bottiglie e successivamente nei bicchieri. '...

Negramaro – Milano raddoppia dopo i sold out Nelle grandi città italiane : I concerti di Milano (il 27 febbraio), Firenze (2 marzo), Roma (il 5), Caserta (l’8), Bari (13 e 14) e Acireale (il 19) sono sold OUT! Milano raddoppia il 28 febbraio 2019 al Mediolanum Forum E’ record per l’attesissimo ritorno live dei Negramaro. I concerti di Milano il 27 febbraio, Firenze (2 marzo), Roma (il 5), Caserta l’8, Bari (il 13 e 14) e Acireale (il 19) hanno già fatto registrare il tutto esaurito (ultime disponibilità su ...

Reddito di cittadinanza - Luigi Di Maio : “A marzo i primi 780 euro Nelle tasche degli italiani” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, assicura che il Reddito di cittadinanza si farà anche in caso di procedura d'infrazione da parte dell'Ue per la legge di Bilancio. "I 780 euro nelle tasche degli aventi diritto arriveranno a marzo prossimo, potrà essere il giorno 15 o 30", assicura il vicepresidente del Consiglio.Continua a leggere

Inquinamento - non è un problema solo Nelle città : le zone più "a rischio" in Italia : Nel 2018 sono già 11 le città Italiane "fuorilegge", ma anche dalle zone rurali non arrivano buone notizie: quali sono le...

Dyson progetta di farvi respirare aria pulita passeggiando Nelle città inquinate : respirare aria pulita è fondamentale per la nostra salute. Spesso nelle grandi città l’inquinamento è tale da impedircelo. I cittadini asiatici conoscono meglio di noi gli effetti collaterali dell’inquinamento, tanto che spesso li vediamo camminare per strada con mascherine che coprono naso e bocca. Noi non siamo (ancora) a questi livelli, ma la situazione in Italia è tutt’altro che salutare. Dyson, azienda inglese celebre per ...

Col reddito di cittadinanza il M5s toglierà voti alla Lega Nelle città del Nord? : I dati sono, come sempre, non del tutto certi, se non altro perché si prevede che il prossimo anno aumentino le presentazioni dell’Isee proprio per accedere al programma del governo. Quello che pare difficilmente reversibile è comunque la tendenza. Questa: stando ai calcoli, una famiglia su due, tra quante otterranno il prossimo anno il reddito di cittadinanza, vivono nel Sud o nelle Isole. Più precisamente, secondo ...

Manovra - Tria : Nelle prossime settimane platea e modalità r.cittadinanza : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Fondi per il Wi Fi gratuito Nelle città. Modica deve sbrigarsi : La Commissione europea ha riaperto il bando per assegnare Fondi ai Comuni per il Wi Fi gratuito. Sollecito del consigliere M5S di Modica, Medica

Midterm – L’analisi. Democratici ok Nelle città - Trump in zone rurali. Ma la Camera persa sarà un problema serio per lui : I Democratici conquistano la Camera. I repubblicani conservano la maggioranza al Senato. Le previsioni della vigilia sono state confermate. Dopo una campagna tra le più combattute nella storia delle elezioni di medio termine, si spezza il controllo repubblicano del Congresso. Per Donald Trump, che aveva trasformato queste elezioni in un referendum sulla sua presidenza, si tratta di un arretramento dagli esiti potenzialmente, per lui, molto ...

Case in affitto in Italia : l'andamento del mercato Nelle principali città : Milano vanta una grande varietà di utenza che riguarda lavoratori, occupati in un'economia che sembra non conoscere crisi, studenti, attratti da prestigiose Università, o semplici avventori che ...