Nel daily di X Factor del 3 dicembre le assegnazioni di Manuel Agnelli | Lodo e Fedez per

Nel daily di X Factor del 26 novembre le assegnazioni di Manuel Agnelli - Mara Maionchi e Fedez : Nell’ultimo Live Show di X Factor 12 abbiamo assistito alla presentazione degli inediti e all’eliminazione di Renza Castelli. Dopo l’ultima puntata, i giudici sono pronti con le nuove assegnazioni per i loro concorrenti e nel daily di X Factor del 26 novembre abbiamo scoperto quelli che riguardano gli Under Uomini, le Under Donne e l’unica Over in gara. Il prossimo Live Show sarà gestito in due manche: nella prima ci saranno esibizioni sulle ...

Le assegnazioni di Lodo Guenzi e le prove degli Under Uomini e delle Over Nel daily di X Factor del 13 novembre : Iniziano le prove per il quarto Live Show, e Mara Maionchi incontra i suoi Under Uomini Anastasio e Leo Gassman per provare i brani che ha loro assegnato. Leo Gassman dovrà cimentarsi per la prima volta ad X Factor con un pezzo in italiano, mentre Anastasio non dovrà solamente riscrivere il brano che gli è stato assegnato, ma dovrà anche cantarne una parte. Mara Maionchi, giudice di categoria, consiglia a Leo di concentrarsi di più ...

Nel daily di X Factor del 12 novembre le assegnazioni di Manuel Agnelli - Mara Maionchi e Fedez per il 4° Live Show : Dopo il Live Show di giovedì 8 novembre, inizia una nuova settimana per i concorrenti di X Factor. L’eliminato dell’ultimo Live è stato EManuele Bertelli, andato al tilt con i Seveso Casino Palace. Nel daily di X Factor del 12 novembre, Mara Maionchi va a trovare i suoi Under Uomini e assegna i brani per il quarto Live di X Factor 12. Leo Gassman dovrà interpretare “Pianeti” di Ultimo, mentre Anastasio dovrà portare sul palco un brano dei ...

Le assegnazioni di Mara Maionchi - Fedez e Lodo Guenzi per il 3° Live Show Nel daily di X Factor del 5 novembre : Giovedì durante il secondo Live Show di X Factor hanno dovuto abbandonare la gara i Red Bricks Foundation (Gruppi), dopo essersi sfidati con Emanuele Bertelli (Under Uomini). Questa settimana la preparazione dovrà essere svolta ancora con più concentrazione e le scelte dei brani, come spesso hanno dichiarato i giudici, saranno decisive. Nel daily di X Factor del 5 novembre abbiamo conosciuto le assegnazioni di Mara Maionchi per gli Under ...

Nel daily di X Factor del 31 ottobre la visita di LaSabri e le prove per il secondo Live Show : Nel daily di X Factor del 31 ottobre i ragazzi hanno avuto un ospite speciale, una YouTuber amante dei videogame che dal nulla è arrivata ad avere oltre un milione e mezzo di iscritti sul suo canale. Stiamo parlando di LaSabri, seguita dai più piccoli e dai più grandi per i suoi video. Dopo questa visita e un momento di relax, i ragazzi devono tornare a prepararsi per il secondo Live Show di domani sera 1 novembre. Il tema della settimana è ...

Nel daily di X Factor 12 le assegnazioni di Mara Maionchi - Lodo Guenzi e Fedez per il Live Show del 1 novembre : Dopo il primo Live Show di X Factor 12 andato in onda giovedì scorso, questa settimana per i quattro giudici la scelta dei brani da assegnare per il Live Show del 1 novembre ai concorrenti sarà più difficile. Sono costretti, infatti, a scegliere una canzone del 2018 per seguire il tema dell’attualità. Durante il daily di X Factor 12, Fedez ha accolto in casa propria le uniche due over rimaste in gara. Reduce dall’eliminazione di Matteo ...

Nel daily di X Factor 2018 tutte le assegnazioni dei brani per il primo live : Manca un solo giorno all’inizio del live di X Factor 12 e i concorrenti stanno provando le ultime volte prima di salire sul magico palco dell’Arena. Nel daily di X Factor 2018 di ieri 23 ottobre abbiamo conosciuto Simone Ferrari, il nuovo direttore creativo del programma, e abbiamo visto le prove di Mara Maionchi con i suoi Under Uomini. Questa sera, invece, abbiamo scoperto i brani che tutti i concorrenti porteranno al primo live. I ...

Nel daily di X Factor 12 il nuovo direttore creativo Simone Ferrari e le prove di Mara Maionchi con gli Under Uomini : Nella puntata di ieri del daily di X Factor 12 abbiamo visto i due giudici Manuel Agnelli e Fedez confrontarsi rispettivamente con le loro squadre. Manuel Agnelli, affiancato da Big Fish, ha passato del tempo in sala prove con le tre Under donne, Martina Attili, Sherol Dos Santos e Luna Melis; Fedez, supportato dal produttore Fausto Cogliati, ha invece provato con i tre over in gara, ovvero Naomi Rivieccio, Renza Castelli e Matteo Costanzo. Per ...

Nel secondo daily di X Factor 12 le prove di Manuel AgNelli e Fedez con le Under Donne e gli Over : secondo appuntamento con il daily di X Factor 12 dopo il primo di venerdì scorso in cui i ragazzi hanno conosciuto i due conduttori Benji e Fede che li hanno accompagnati alla scoperta del loft, il luogo in cui vivranno fino alla loro permanenza nel programma. Nella puntata di stasera abbiamo visto Manuel Agnelli e Fedez rispettivamente con le Under Donne e con gli Over. Manuel Agnelli incontra le sue Under Donne (Martina Attili, Luna ...

Luca Avallone Nel cast de "Il Paradiso delle Signore Daily" : Ma i progetti non finiscono qui: Luca è stato, infatti, tra i protagonisti del cortometraggio L'Albero delle scarpe di Sebastian Maulucci e sarà presto a teatro con gli spettacoli Farfalle, di ...

Prosegue il successo lavorativo di Luca Avallone. Arriva Nel cast de “Il Paradiso delle Signore Daily” : L’inarrestabile Luca Avallone, Prosegue il suo grande successo con l’entrata nel cast della serie tv Rai “Il Paradiso delle Signore 3 – Daily” in cui interpreta l’ambizioso sognatore e musicista Paolo Bianchi, che cercherà in tutti i modi di far conciliare i suoi studi universitari con la smisurata passione per la musica e non solo… Tra i suoi ultimi lavori cinematografici lo ricordiamo nel film italofrancese Hannah di Andrea Pallaoro, ...

