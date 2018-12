Nel 2019 il Qatar uscirà dall’OPEC

Arrow 7 - The Flash 5 e Supergirl 4 sbarcano su Mediaset Nel 2019 : primi dettagli sulla programmazione : primi dettagli sulla programmazione italiana di Arrow 7, The Flash 5 e Supergirl 4. In molti attendono le precedenti stagioni ancora in chiaro dopo il no di Mediaset alla messa in onda su Italia 1 mentre altri si aspettavano qualcosa di più dopo l'accordo con Sky, fatto sta che le nuove stagioni degli eroi DC/The CW si preparano a sbarcare in Italia. Secondo le prime rivelazioni fatte proprio da Mediaset sulle pagine social dedicate alle sue ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 - Meo Sacchetti : “Abbiamo concesso troppo”; Aradori : “Per la Cina è tutto Nelle nostre mani” : Al termine della partita tra Polonia e Italia, il coach della Nazionale Meo Sacchetti e il suo capitano (per queste due gare) Pietro Aradori sono stati intercettati dal microfono di Flavio Tranquillo per Sky Sport. Queste le dichiarazioni di Sacchetti: “Noi abbiamo sicuramente fatto un pessimo primo quarto, abbiamo concesso troppo, poi loro sono andati con sicurezza, ed è logico che recuperi facendo fatica. Sei a 6 punti, 7 punti, ma lì ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 - Meo Sacchetti : “Abbiamo concesso troppo”. Aradori : “Per la Cina è tutto Nelle nostre mani” : Al termine della partita tra Polonia e Italia, il coach della Nazionale Meo Sacchetti e il suo capitano (per queste due gare) Pietro Aradori sono stati intercettati dal microfono di Flavio Tranquillo per Sky Sport. Queste le dichiarazioni di Sacchetti: “Noi abbiamo sicuramente fatto un pessimo primo quarto, abbiamo concesso troppo, poi loro sono andati con sicurezza, ed è logico che recuperi facendo fatica. Sei a 6 punti, 7 punti, ma lì ...

È ufficiale - Nel 2019 Lonato ospiterà il campionato del mondo di tiro a volo : La struttura lonatese ospiterà sia il prossimo campionato del mondo che quello continentale di tiro a volo Lonato è di nuovo capitale mondiale del tiro a volo. L’assemblea generale della ISSF (International Shooting Sport Federation) riunita a Monaco di Baviera, in Germania, ha assegnato all’Italia l’organizzazione del campionato iridato di tiro a volo, che si terrà nel mese di luglio 2019. La candidatura del Concaverde di Lonato del Garda ...

Manovra - 1 milione per ricerca di Alzheimer e Parkinson/ Nel biennio 2019/20 investimento sulla scienza - IlSussidiario.net : Il Governo ha presentato al ddl di bilancio una richiesta da un milione l'anno per il triennio 2019/21 per la ricerca per l'Alzheimer e il Parkinson.

Manovra : al CNR 30 milioni l’anno Nel 2019-2028 : Trenta milioni l’anno, nel periodo 2019-2028, per il Consiglio nazionale delle ricerche. Lo stanziamento delle risorse è previsto in un emendamento del governo al ddl bilancio, presentato in commissione Bilancio della Camera. Le risorse, si spiega nella relazione tecnica, vengono attribuite “per il perseguimento efficace delle attività istituzionali di ricerca”. L'articolo Manovra: al CNR 30 milioni l’anno nel 2019-2028 sembra essere il primo su ...

Caschetto : 110 anni (Nel 2019) e non sentirli : Nel 2019 il Caschetto compie 110 anniNel 2019 il Caschetto compie 110 anniNel 2019 il Caschetto compie 110 anniNel 2019 il Caschetto compie 110 anniNel 2019 il Caschetto compie 110 anniNel 2019 il Caschetto compie 110 anniNel 2019 il Caschetto compie 110 anniNel 2019 il Caschetto compie 110 anniNel 2019 il Caschetto compie 110 anniNel 2019 il Caschetto compie 110 anniNel 2019 il Caschetto compie 110 anniNel 2019 il Caschetto compie 110 anniNel ...

Milano - apre l'Università della birra : verrà inaugurata Nel 2019 a Lambrate : All’inizio del nuovo anno aprirà a Lambrate, nella zona orientale di Milano, un innovativo polo didattico, dove saranno formati dei professionisti del settore birraio. “All’inizio del 2019 inaugureremo l’Università della birra con lo scopo di formare dei veri e propri professionisti nel settore e abbiamo creato questo ramo appositamente dedicato alla birra perché crediamo fortemente a tale nuovo progetto, nato per creare eccellenze nel ...

Rugby - Top12 2018-2019 : Nella nona giornata il big match va al Valorugby. Espugnato il campo del Petrarca : Il Top12 di Rugby è arrivato alla nona giornata girone d’andata: oggi si sono disputati in contemporanea tutti gli incontri, tra i quali spiccava lo scontro al vertice tra Petrarca Padova e ValoRugby Emilia, con gli ospiti che hanno imposto il primo stop stagionale ai campioni d’Italia, vincendo per 18-20. Ne approfittano il Calvisano, che passa 23-32 sul campo del Mogliano, ed il Rovigo, che vince in casa del Viadana per 9-28, ...

Ennio Doris : 'Il governo spaventa i consumatori - pil negativo anche Nel 2019' : Ennio Doris nelle banche ci sta da 50 anni. E sa che in economia e finanza non solo di numeri si parla. Così, nell'intervista al quotidiano Il Giornale , fornisce una interpretazione interessante del dato sulla crescita negativa del Pil nel terzo trimestre ...

I migliori vini della Sardegna Nel 2019 giudicati dai sommelier : ... alla presenza delle cantine e delle aziende premiate nella guida 'Bibenda 2019', testo di riferimento per il mondo del vino e dell'Associazione Italiana sommelier. , Visited 33 times, 39 visits ...

Tennis : Rafael Nadal annuncia che prenderà parte al torneo di Barcellona Nel 2019. Roger Federer potrebbe tornare sulla terra : Siamo nella breve pausa invernale del Tennis mondiale e il 2018 è andato in archivio con qualche infortunio di troppo. Uno su tutti, quello di Rafael Nadal, costretto a saltare l’ultima parte di stagione e a subire un intervento chirurgico alla caviglia. Lo spagnolo, per questo, si è visto scavalcare dal serbo Novak Djokovic in vetta al ranking ATP, autore di una seconda metà d’anno fantastica, suggellata dai trionfi a Wimbledon e ...

F1 Mercedes - Bottas : «Nel 2019 mi rifarò» : Questo sport è divertente, non sai mai cosa succederà in futuro, ma penso che la mentalità giusta per me per affrontare il prossimo anno è guidare come se non avessi nulla da perdere' , ha concluso. ...

Manovra - Cgia : per le imprese aggravio da 6 - 2 miliardi Nel 2019 : Nel 2019 l'applicazione del disegno di legge di Bilancio comporterà per le aziende italiane un aggravio di 6,2 miliardi a livello fiscale: di cui 4,5 miliardi circa in capo alle imprese non ...