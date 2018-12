NBA – Warriors ko a Detroit e Steve Kerr fa autocritica | “la mia peggior performance da

NBA - rientra Curry ma i Warriors cadono a Detroit. Milwaukee scivola a New York : Non basta il rientro dopo l'infortunio di Stephen Curry , autore di 27 punti con 10/21 al tiro. Golden State cade 111-102 sul campo di Philadelphia , trascinata dai 26 punti di Blake Griffin. Il ...

Risultati NBA – Durant - Curry e Thompson non bastano agli Warriors - Rockets show nella notte italiana : Golden State ko, sorridono Houston Rockets e Toronto Raptors: i Risultati delle partite di NBA della notte Un sabato sera ricco di spettacolo sui parquet americani tra giocate da urlo e sorprese. Ad aprire le danze è stata la sfida tra Detroit Pistons e Golden State Warriors: i padroni di casa hanno mandato al tappeto i campioni in carica per 111-102. Il terzetto Durant, Curry e Thompson, andati a referto rispettivamente con 28, 27 e 21 ...

Basket - NBA show Durant - ma Warriors ko a Toronto. I Clippers non si fermano più : WASHINGTON - In Nba il vento sta cambiando. Solo tre le gare disputate nella notte italiana, ma sono tre partite ricche di significato. E' la notte orgogliosa di Toronto che dà l'ennesimo segnale di ...

NBA - non basta super Durant : Warriors ko con Toronto. Clippers ok - 16 punti di Gallinari : Appena tre partite nel turno Nba di questa notte, ma tanto spettacolo. E la conferma dei L os Angeles Clippers in testa alla classifica a ovest grazie alla vittoria ottenuta sul campo dei Sacramento ...

NBA - non basta super Durant : Warriors ko con Toronto. Clippers ok - 16 di Gallinari : Appena tre partite nel turno Nba di questa notte, ma tanto spettacolo. E la conferma dei L os Angeles Clippers in testa alla classifica a ovest grazie alla vittoria ottenuta sul campo dei Sacramento ...

NBA - Durant show : segna 51 punti ma Toronto batte i Warriors : 'Sta succedendo qualcosa di speciale a Toronto: potremmo anche rivederci alle Finals'. Klay Thompson era stato profetico prima della partita: i Raptors sono davvero speciali. La miglior squadra Nba di ...

Risultati NBA : vincono Clippers e Lakers - i Raptors danno spettacolo mettendo ko gli Warriors : LeBron James ed i suoi Lakers tornano alla vittoria contro i Pacers, prosegue il cammino dei Clippers del Gallo Risultati NBA, tre gare molto interessanti si sono giocate nella notte americana. Entrambe le squadre di Los Angeles sono scese in campo e sono uscite vittoriose dai rispettivi incontri. I Lakers di LeBron James si dovevano rifare dopo qualche prestazione sottotono e la vittoria sui Pacers ha di certo risollevato gli animi. ...

NBA - Raptors-Warriors - che show! Toronto vince all'OT - non bastano i 51 di Kevin Durant : Toronto Raptors-Golden State Warriors 131-128 OT In molti si aspettavano una super partita, uno scontro tra titani, un assaggio di cosa potremo rivedere a giugno sul parquet alle Finals. Ecco, Raptors ...

NBA - i Warriors vincono ancora. Bene gli Spurs di Belinelli : ROMA - Torna il sorriso in casa dei Golden State Warriors , alla terza vittoria consecutiva, seppur sofferta, dopo un periodo nero che è costato anche la perdita del primato in classifica. Nella notte ...

NBA - Warriors salgono a 2/ posto : ANSA, - ROMA, 27 NOV - Torna il sorriso in casa dei Golden State Warriors, alla terza vittoria consecutiva, seppur sofferta, dopo un periodo nero che è costato anche la perdita del primato in ...

NBA risultati : Durant 49 - Warriors show : Harden 54 - ma Rockets flop : Un fenomenale Kevin Durant da 49 punti e 9 assist sale in cattedra nel 2° tempo per togliere i suoi Warriors dai guai e guidarli al successo casalingo sui Magic. Il tutto in cooperazione con Klay ...

NBA - Warriors - che fatica contro Orlando : 49 punti di Durant e successo in volata : Golden State Warriors-Orlando Magic 116-110 Non si diventa bi-campioni NBA in carica per caso. Bisogna imparare a fare bene i conti per restare al vertice e in casa Golden State sanno che, nonostante ...

Risultati NBA - cade ancora Boston : vittorie importanti per Nuggets - Bucks e Warriors : Risultati NBA, sei incontri giocati nella notte americana, da segnalare la prestazione da urlo di Karl-Anthony Towns Risultati NBA, sei gare giocate nella notte americana, alcune delle quali molto interessanti. Una di queste ha visto di fronte due candidate ai playoff ad Ovest. I Thunder di Westbrook sono caduti 98-105 sotto i colpi di Jokic e Jamal Murray, a poco è servita la tripla doppia di Russell da 16 punti, 12 assist e 10 rimbalzi. ...

NBA - Golden State Warriors-Sacramento Kings 117-116 : Durant ne fa 44 - Thompson decisivo a 5 secondi dalla fine : Che i Sacramento Kings possano uscire vincenti dal campo dei campioni in carica ormai non fa quasi più notizia. Dopo aver vinto le ultime due partite alla Oracle Arena, la squadra di coach Dave ...