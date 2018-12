NBA – Hayward ‘torna Hayward’ per una notte | coach Stevens | “stagione difficile per lui

sportfair

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Gordonfirma 30 punti e sfiora la tripla doppia in uscita dalla panchina contro i Timberwolves:Bradne esalta le prestazioni nelle difficoltà Sabato, Gordonha giocato la miglior partita da quando è ai Celtics firmando 30 punti, 8 assist e 9 rimbalzi in uscita dalla panchina. Lo sfortunato cestista ex Utah, fuori per tutta la passata stagione, aveva fatto fatica fin qui a tornare sugli alti livelli per i quali i Celtics avevano deciso di proporgli un quadriennale da 128 milioni di dollari complessivi., conscio di non riuscire ad aiutare la squadra con soli 10.1 punti di media e il 38% dal campo nelle prime 15 partite, ha accettato di buon grado il ruolo da sesto uomo e in uscita dalla panchina ha migliorato le sue medie fino all’exploit contro i Timberwolves.Bradche lo conosce fin dai tempi del college ne ha esaltato le ...