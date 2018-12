Nazionale | Euro 2020 | ecco il calendario delle qualificazioni

calcioweb.eu

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Il percorsocomincerà a marzo per l'Italia di Roberto Mancini, che è stata sorteggiata nel girone J insieme con Bosnia, Finlandia, Grecia, Liechtenstein e Armenia. Gli azzurri esordiranno in casa con la Finlandia, il 23 marzo e il 26 ospiteranno il Liechtenstein. L'8 giugno, trasferta in Grecia e l'11 nuova partita in casa, stavolta con la Bosnia. Il 5 settembre, la prima partita con l'Armenia, in casa, mentre l'8 si volerà in Finlandia. Due partire anche a ottobre: il 12 Italia-Grecia e il 15 Liechtenstein-Italia. A novembre, Bosnia-Italia – 15 – e Italia-Armenia – il 18 – chiudono il quadro. Due i posti in ciascun girone per conquistare l'accesso alla fase finale.