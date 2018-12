Natale | a Lignano Sabbiadoro torna il Presepe di Sabbia

Meraviglioso Natale sotto attacco. Il Sindaco : 'In migliaia a Polignano obiettivo centrato' : Inoltre vengono offerti spettacoli e attrazioni presenti in tutta la manifestazione. La bellezza non va pagata e non dobbiamo confondere il pagamento per dei prodotti con il pagamento obbligatorio. E ...

A Lignano Sabbiadoro un Natale d’a…mare : il Presepe di Sabbia e i mercatini tra gusto e divertimento : Lignano Sabbiadoro è da vivere anche d’inverno: per tutto il mese di dicembre sono tantissime le iniziative organizzate dal Comune in collaborazione con Lignano Sabbiadoro Gestioni e le associazioni locali per intrattenere e stupire chi vuole passare le feste guardando il mare. Il Presepe di Sabbia e il Christmas Food Village Sabato 8 dicembre prende il via ufficialmente la kermesse natalizia con l’apertura della manifestazione “Natale d’a…mare” ...

Il meraviglioso - e discriminante - Natale di Polignano a Mare : Non c'è luogo più pubblico e identitario del centro storico di una città. È il luogo della massima espressione democratica di un popolo, di una comunità. Cuore vitale della città, il centro storico è alfiere della libertà, dell'uguaglianza, dell'educazione e della partecipazione civica. Non solo perché l'insieme delle sue strade, piazze, giardini, chiese, palazzi e musei è ...

Polignano a Mare - paese di Domenico Modugno - tornelli e ticket da 5 euro per entrare nel centro storico per la festa del Natale : Sabato 17 novembre è stata infatti inaugurata la rassegna " Meraviglioso Natale ", che ha portato in città spettacoli di luce e un abete di 18 metri d'altezza , che dovrebbe essere il più grande di ...

Polignano : ticket di 5 euro per entrare nel villaggio di Natale : scoppia la polemica : Con l'avvicinarsi del Natale, si moltiplicano, in tutta Italia iniziative a tema. Talvolta, però, questi eventi sono accompagnati da polemiche e malumori, proprio come sta accadendo in questi giorni a Polignano a Mare, importante destinazione turistica della provincia di Bari. Il motivo? L'amministrazione comunale, in occasione dell'iniziativa "Meraviglioso Natale", ha deciso di introdurre un ticket di 5 euro a persona per accedere, attraverso ...

A Polignano a Mare ticket da 5 euro per entrare nel villaggio di Natale : L'iniziativa, nel comune in cui è nato Domenico Modugno, è stata presa in concomitanza con l'avvio del cartellone 'Meraviglioso Natale': mercatini, attrazioni, spettacoli, ma sopratutto luci d'...