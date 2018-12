Napoli | parla Ancelotti | i complimenti sono per… l’Atalanta

Napoli - Fico stoppa l'alleanza con de Magistris : 'Mai parlato di percorsi comuni' : 'Il presidente Fico non ha mai parlato col sindaco di Napoli di alleanze o percorsi comuni a elezioni locali o nazionali. Quello che c'è con gli amministratori locali di tutta Italia è un solido ...

Napoli - Fico stoppa l'alleanza con de Magistris : «Mai parlato di percorsi comuni» : «Il presidente Fico non ha mai parlato col sindaco di Napoli di alleanze o percorsi comuni a elezioni locali o nazionali. Quello che c'è con gli amministratori locali di tutta Italia...

Napoli - De Laurentiis : "Pari col Chievo? Non voglio parlarne" : A poche ore dall'importantissima sfida di Champions League, in programma stasera al San Paolo, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare degli episodi di domenica contro il ...

Ospina - parla il papà : 'Il Napoli vuole riscattarlo' : Ospina sarà uno dei migliori portieri del mondo perché è un professionista e si allena come tale. Ci chiama ogni giorno per raccontarci ciò che accade a Napoli. E' felice: a Napoli sta vivendo un ...

Ospedale degli orrori a Napoli : a 'Mattino Cinque' parla l'autrice del video : Il video è stato ripreso fino a diventare un caso politico, oltre che di cronaca. Ma se le immagini non fossero state realizzate, non si sarebbe mai scoperta questa situazione che, dice la donna, "...

Edinson Cavani torna al Napoli? Parla l'agente : quando il nuovo matrimonio è possibile : Sono molte le voci di mercato che negli ultimi mesi hanno indicato un possibile ritorno di Edinson Cavani al Napoli. Ma adesso a Parlare è proprio l'agente dell'attaccante, Fernando Guglielmone , che ...

Tav : Napoli - nessuno parla a vanvera come M5S : Roma, 31 ott. (AdnKronos) - “Il ministro Di Maio non ha la minima idea di cosa parla, com’è sua abitudine. Seguo il problema Tav da ben 27 anni e non ho mai visto un ministro ed una forza politica, come i Cinquestelle, parlare a vanvera, senza conoscere minimamente l’argomento". Lo afferma Osvaldo N

Napoli - parla l'avvocato di Cavani : 'In cuor suo vuole tornare' : Lo dico da tifoso, riavere Cavani a Napoli vuol dire lottare alla pari con le grandi in Italia e nel mondo. Leggevo che c'erano problemi con i laterali con i laterali, che ieri non mi pare abbiano ...

Napoli - parla Piatek : 'Ora penso solo al Genoa' : Cristiano Ronaldo ? E' il miglior giocatore al mondo di sempre. A me piace fare gol e questa è in assoluto la mia migliore stagione, ma Ronaldo resta il numero uno. Chi è meglio tra Szczesny e Perin ?...

Napoli-Callejon ed il rinnovo che non arriva : parla l’agente : Josè Maria Callejon ama Napoli, ma a detta del proprio agente le operazioni per il rinnovo procedono molto a rilento “Non parlo con il Napoli da tre mesi, non so cosa accadrà in futuro. José sta bene a Napoli, ma non ho in programma degli incontri“. L’agente di Josè Maria Callejon, accende una mini-spia in merito al rinnovo del proprio assistito con il Napoli. Dalle parole a Radio Marte di Manuel Quilon, si evince la ...

Calciomercato Napoli - Hamsik - parla il padre : «Difficile dire se resterà» : Napoli - " Napoli è una città cara ed importante per Marek che sta disputando la 12esima stagione in azzurro. Marek dice sempre che non è solo slovacco, ma anche napoletano" . Richard Hamsik , padre ...

Piatek dal Genoa al Napoli?/ De Laurentiis : "Ho già parlato con Preziosi e il suo agente" : De Laurentiis fa sognare i tifosi del Napoli con Piatek: ha già parlato con il Presidente del Genoa Enrico Preziosi e l'affare si può fare già nel calciomercato di gennaio prossimo.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 19:00:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis 'Piatek Ne ho parlato con Preziosi e il suo agente' : SOLOPACA - Sbandieratori, figuranti in costume e naturalmente tanti tifosi, in un clima di entusiasmo che ha coinvolto la intera comunità locale. Festa grande nel Sannio per l'inaugurazione del primo ...

Napoli - De Laurentiis sogna Piatek : "Ho parlato con Preziosi - ci risentiremo" : Krzysztof Piatek si è conquistato a suon di gol l'attenzione mediatica di quest'avvio di campionato, ma non solo: sul polacco del Genoa ci sono già molte voci di mercato. All'estero il Barcellona ...