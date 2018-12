Napoli | de Magistris rilancia | ' Città ancora più forte con approvazione bilancio'

Napoli - il sindaco De Magistris prova a “recuperare i rapporti con De Laurentiis” : Napoli, Luigi De Magistris deve trattare con il patron del club De Laurentiis per cercare l’intesa in merito allo stadio “Lo stadio si sta facendo, in vista delle Universiadi. Lo si sta facendo con i fondi pubblici”. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, in un’intervista all’Adnkronos spiega che i lavori allo stadio San Paolo proseguono. De Magistris ammette che con il presidente del Napoli calcio, Aurelio ...

Napoli - la strategia di de Magistris : lusinghe agli ex M5S ma Del Giudice si sfila : Inviato a Roma In tanti sono accorsi al Teatro Italia per assistere al varo del 'terzo fronte' targato Luigi de Magistris, ma non sono mancate le defaillance importanti sia da Napoli - come Raffaele ...

De Magistris ai migranti : "Venite a Napoli - vi prendo coi gommoni" : Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris , vuole diventare l'anti-Salvini. E per farlo punta a ricompattare la sinistra esterna al Partito democratico e i transfughi grillini. Da Roma, durante la ...

Napoli - Fico stoppa l'alleanza con de Magistris : 'Mai parlato di percorsi comuni' : 'Il presidente Fico non ha mai parlato col sindaco di Napoli di alleanze o percorsi comuni a elezioni locali o nazionali. Quello che c'è con gli amministratori locali di tutta Italia è un solido ...

Napoli - personale Anm in malattia. Colpa del malcostume (ma anche di De Magistris) : Napoli merita di nuovo gli onori della cronaca per un’altra vicenda non proprio edificante e che, vista da lontano, può sembrare difficile da comprendere, come del resto accade a molte delle vicende di questa “strana” e straordinaria città che è Napoli. Grande bellezza e grande decadimento. Una cartolina mozzafiato se guardata da lontano, un complicato groviglio se guardato da vicino. A volte il groviglio si fa farsa, equivoco, mezza verità e ...

Napoli - de Magistris punta alle Europee : 'Ma io non sarò candidato' : 'Io non sono candidato. Ringrazio chi chiede una mia candidatura, ma ora è importante aver lanciato un appello per unire esperienze differenti che si riconoscono in valori comuni'. Così si è espresso ...

Varoufakis : 'Tifo per il Napoli. De Magistris? Lo vorrei mio candidato alle Europee' : ... così ad Un Giorno da pecora, su Rai Radio1, l'economista ed ex ministro dell'Economia greco Yanis Varoufakis . L'intervista - condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari - andrà in onda nella puntata ...

Napoli - l'ultima di De Magistris : «Il teatro San Carlo passi al Comune» : Il Comune di Napoli vuole acquisire il teatro San Carlo. È l?ultimo annuncio del sindaco Luigi de Magistris, all?indomani dell?approvazione della manovra in giunta. È...

Vertice Conte-De Magistris : 'Il mio governo aiuterà Napoli' : Un tour veloce dalla Calabria a Napoli. Ma all'ombra del Vesuvio il premier stravolge la sua agenda per di incontrare il sindaco de Magistris. Non un semplice saluto istituzionale ma un Vertice ...

Napoli - la giunta de Magistris approva la manovra di bilancio : 'Spediti verso la parità' : 'La giunta comunale presieduta dal sindaco Luigi de Magistris ha approvato, nel corso degli ultimi giorni, una serie di delibere, tutte con lo specifico fine di porre le basi per il raggiungimento di ...

Napoli - Corte Conti dà ragione a Comune : sospeso blocco della spesa. De Magistris : “Torniamo a finanziare i servizi” : La giunta guidata dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris in queste ore è alle prese con la manovra di Bilancio sulla quale peserà molto la decisione delle sezioni riunite della Corte dei Conti. I magistrati contabili romani si sono infatti espressi in modo favorevole sul bilancio del Comune, sospendendo l’efficacia della delibera con la quale la sezione regionale della Campania aveva dichiarato in squilibrio il bilancio 2018-2020 ...

Napoli - de Magistris chiede lo stato di calamità : «Maltempo - il governo dia più soldi» : «Al fine di consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza, che ogni comune deve garantire ai propri cittadini, è necessario che il governo nazionale assicuri, in tempi rapidi,...