Nadia Toffa | un anno dalla malattia | ' Non sono guarita | ma non mollerò mai'

Nadia Toffa - un anno fa il malore che le fece scoprire di avere un tumore : “Non sono guarita ma sono viva” : “Buongiorno amici! Ieri è stata una giornata particolare per me. Era il 2 dicembre. Un anno è passato dal mio malore“. Nadia Toffa ha voluto ricordare con un messaggio su Instagram il giorno del malore in un albergo di Trieste che le ha fatto scoprire di avere un tumore. Da allora è iniziato il suo calvario: l’intervento, la chemioterapia e la radioterapia. Nadia non ha nascosto che sono stati mesi duri: “Un anno ...

Le Iene - Nadia Toffa a un anno dal malore : "Sono qui e sorrido" : "Per voi è una domenica come tante altre, per me è un giorno molto particolare", così Nadia Toffa è tornata a parlare a Le Iene di quel terribile 2 dicembre di un anno fa, quando si è sentita male in un hotel di Trieste, scoprendo in seguito a quel malore di avere il cancro.A stento Nadia Toffa riesce a trattenere le lacrime di commozione. A stento riesce a mantenere la calma. "E' passato esattamente un anno dal mio malore - ha contnuato - è ...

Le Iene - il discorso di Nadia Toffa a un anno dal malore : La conduttrice ha ringraziato il pubblico e tutte le persone che le sono state vicine dallo scorso 2 dicembre

Nadia Toffa a un anno dal malore : "Sorrido e dico viva la vita" : È passato un anno dal malore ma la battaglia di Nadia Toffa non è ancora finita. Durante la puntata delle Iene del 2 dicembre, la conduttrice ha voluto ricordare l'evento che gli ha cambiato la vita. "È stato un anno molto difficile ma grazie all'affetto dei miei amici, dei miei parenti, della mia famiglia e vostro sono qui, sorrido e dico viva la vita!", ha detto all'inizio della puntata."La fortuna è stata proprio ...

Nadia Toffa - la foto in bikini fa impazzire i fan : 'Presto vedrete...' - cosa sta per annunciare : Nadia Toffa ha pubblicato per i suoi fan una foto una foto nostalgica dell'estate nella quale indossa gli occhiali da sole storti con un'espressione buffa: 'Storti gli occhiali e storta io' è stato il ...

Nadia Toffa/ "Missione compiuta per Le Iene". E su Instagram spunta un "cuore" per il fidanzato - IlSussidiario.net : Nadia Toffa: "Missione compiuta per Le Iene", scrive su Instagram. E poi spunta un "cuore" della conduttrice per il fidanzato

Nadia Toffa molto criticata : 'sono innamorata ma la sera esco con chi voglio' : Nadia Toffa, la famosa conduttrice de "Le Iene" è una persona notevolmente attiva sui social, specie sul suo profilo personale di Instagram. Attraverso tale mezzo di comunicazione si tiene in contatto con tutti i suoi numerosi follower informandoli anche continuamente circa le sue condizioni di salute. Nadia Toffa, infatti, un po' di tempo fa è venuta a conoscenza di avere il cancro, terribile malattia che è stata debellata, in un primo momento, ...

Quella rivelazione di Nadia Toffa : "Sono single pur essendo innamorata..." : La battaglia di Nadia Toffa contro il tumore continua e la "iena" sta combattendo come una leonessa. Una prova tosta, dura e difficile, che la giornalista condivide praticamente quotidianamente con i suoi fan.Tra gli ultimi post pubblicati su Instagram, però, i suoi seguaci hanno potuto conoscere un lato della sua persona che probabilmente non conoscevano. La conduttrice televisiva, infatti, ha raccontato i particolari della sua vita ...

Nadia Toffa - CHI E' IL FIDANZATO?/ "Mi sento single e libera di scegliere il mio uomo ogni giorno" - IlSussidiario.net : NADIA TOFFA, chi è il FIDANZATO? La Iena parla della sua vita sentimentale su Instagram: "Ho un uomo solo, sono innamorata e sono fedelissima"

Nadia Toffa confessa su Instagram : «Ho un carissimo amico - sono innamorata» : Nadia Toffa continua la sua battaglia contro il cancro, sempre con il sorriso sulla bocca e piena di energia. Sul web, sul suo profilo Instagram, spesso racconta della sua battaglia, della malattia, ...

Nadia Toffa fidanzata : le ultime notizie sulla vita privata della Iena che spiazzano : Nadia Toffa è fidanzata? La Iena scrive un post su Instagram che ha spiazzato tutti Se vi siete mai chiesti se Nadia Toffa è fidanzata, è giunta l’ora di scoprire la verità. A parlare della sua vita privata è stata la Iena stessa! In un periodo in cui molti cercano le ultime notizie sulla salute, […] L'articolo Nadia Toffa fidanzata: le ultime notizie sulla vita privata della Iena che spiazzano proviene da Gossip e Tv.

Nadia Toffa - la verità definitiva sul suo fidanzato : 'Mi sento single - ma sono innamorata' : Nadia Toffa ha scelto di tenere la sua vita sentimentale sempre lontana dai gossip e dai clamori sui social. Anche in una fase così delicata della sua vita, nel pieno della sua battaglia contro il ...

Nadia Toffa su Instagram : 'Mi sento single pur essendo innamorata' : "Mi sento single pur essendo innamorata". Così scrive la nota giornalista e presentatrice de Le Iene Nadia Toffa sul suo profilo Instagram. Pubblica una sua foto con ancora i capelli rossi che sfoggiava ieri sera nella diretta tv su Italia Uno. Come molti sanno, la Toffa ha dichiarato di indossare ogni puntata delle parrucche diverse con stili e colori che avrebbe voluto provare nella sua vita. Ne sta approfittando ora che i suoi capelli, ...

Nadia Toffa commuove il web con un messaggio del suo medico : 'Sono commossa' : Nadia Toffa, famosa e bellissima conduttrice delle Iene, da diverso tempo lotta contro il cancro. Quotidianamente tiene informati i suoi numerosi followers circa le evoluzioni del suo stato di salute. Uno dei suoi ultimi messaggi, però, ha commosso tutto il web. La donna ha pubblicato sul suo profilo social il contenuto di una dedica scritta dal suo medico. Il messaggio del medico che fa le chemio a Nadia Toffa commuove il web Ogni giorno, Nadia ...