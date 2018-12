Mostro di Firenze | spunta un proiettile dopo 33 anni | era nel cuscino dell' ultima coppia

Mostro di Firenze - spunta il proiettile dopo 33 anni : Potrebbe esserci una svolta nell'inchiesta sul Mostro di Firenze. La speranza che la vicenda possa chiarirsi è molto sottile ed è legata alle striature lasciate impresse dalla canna della pistola su una parte di proiettile, ritrovata nel cuscino di una tenda, a 33 anni dal delitto, l'ultimo attribuito al Mostro di Firenze.Nel 1985, l'assassino aveva ucciso una coppia di turisti francesi, Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili, mentre si ...

Mostro di Firenze - trovato un proiettile a 33 anni dallultimo delitto - : I carabinieri del Ros hanno estratto un'ogiva rimasta dal 1985 in un cuscino che era stato trovato nella tenda di Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili. I due giovani francesi furono le ultime ...

Mostro di Firenze - trovato un proiettile a 33 anni dall'ultimo delitto : Mostro di Firenze, trovato un proiettile a 33 anni dall'ultimo delitto I carabinieri del Ros hanno estratto un'ogiva rimasta dal 1985 in un cuscino che era stato trovato nella tenda di Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili. I due giovani francesi furono le ultime vittime dell'omicida nella notte tra il 7 e l'8 ...

Mostro di Firenze - quella prova nascosta per 33 anni che potrebbe ribaltare l’inchiesta : L'ogiva di un proiettile rimasta nascosta nei magazzini prove potrebbe ribaltare il teorema Mostro di Firenze-Pietro Pacciani. Il frammento, rimasto conficcato per 33 anni nel cuscino della tenda di Nadine e Jean Michel, le vittime degli Scopeti, potrebbe confermare che a sparare non fu la famigerata Beretta calibro 22. Nel mirino della Procura un medico fiorentino e un ex legionario.Continua a leggere

Mostro di Firenze - trovato un proiettile a 33 anni dall'ultimo delitto : ... sarebbe stata trovata l'ogiva, sembra anche in condizioni migliori rispetto ad altri reperti che ora vengono analizzati con le nuove tecniche messe a disposizione dalla scienza, tecniche che 33 anni ...

Mostro di Firenze - spunta proiettile dopo 33 anni : Firenze, 3 dic. -, AdnKronos, - Potrebbe esserci una nuova svolta nell'inchiesta sul Mostro di Firenze. dopo 33 anni gli investigatori, come rivela questa mattina 'La Nazione', hanno ritrovato un ...

Mostro Firenze : spunta nuovo proiettile : L'ogiva sembra sia in condizioni migliori rispetto ad altri reperti che ora vengono analizzati con le nuove tecniche messe a disposizione dalla scienza. Cosa altro potrà dire non è dato saperlo e la ...

Mostro di Firenze - trovato un proiettile dopo 33 anni : L'ogiva è stata estratta da un cuscino trovato nella tenda della coppia di giovani francesi, Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili, uccisi nel 1985 agli Scopeti

Mostro Firenze - trovato un proiettile : 12.26 Dopo 33 anni, in un cuscino nella tenda della coppia di giovani francesi uccisi dal "Mostro di Firenze" è stato trovato un proiettile. Il proiettile che mancò i due giovani non venne trovato nel corso delle indagini seguite al delitto del 1985;ora è stato estratto e consegnato al consulente della procura per verificare se sia stato esploso dalla beretta calibro 22 o da un'altra pistola.I due ragazzi, NadineMauriot e Jean Michel ...

Mostro Firenze : spunta nuovo proiettile : ANSA, - Firenze, 3 DIC - I carabinieri del Ros hanno estratto un'ogiva rimasta dal 1985 in un cuscino trovato nella tenda di Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili, la coppia di giovani francesi ...

Mostro Firenze : spunta nuovo proiettile : ANSA, - Firenze, 3 DIC - I carabinieri del Ros hanno estratto un'ogiva rimasta dal 1985 in un cuscino trovato nella tenda di Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili, la coppia di giovani francesi ...

Mostro di Firenze : ritrovato un proiettile dopo 33 anni : L'ogiva è stata estratta da un cuscino ritrovato nella tenda della coppia di francesi uccisa agli Scopeti - Potrebbe esserci una nuova pista nel cold case del Mostro di Firenze. dopo 33 anni ...

Mostro di Firenze - Ros trova un’ogiva a 33 anni dall’omicidio della coppia francese : I carabinieri del Ros hanno estratto un’ogiva rimasta dal 1985 in un cuscino trovato nella tenda di Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili, la coppia di giovani francesi ultime vittime del Mostro di Firenze. Un colpo a vuoto che non venne trovato nel corso delle indagini di 33 anni fa e che, come spiega La Nazione che ha anticipato la notizia, è stato estratto e consegnato al consulente della procura, nell’ambito della nuova inchiesta, per ...

Mostro di Firenze : e se fosse questa la faccia del killer? : Capelli rossi, alto almeno 1 metro e 80, corpulento, elegante e schivo. Lo descrivono, a ridosso del duplice delitto di Pia Rontini e Claudio Stefanacci, Pietro e Baldo Bardazzi, titolari della tavola calda a Torre di Borgo San Lorenzo. E altre testimonianze convergono con questo identikit. E se il Mostro non fosse Pietro Pacciani?Continua a leggere