Mostra collettiva di Alex Bodea | Ana Botezatu | Dario Carratta | Luca Grechi

romadailynews

: Siete tutti invitati... Mostra Collettiva L'ARTE CHE PROTEGGE Pittura Contemporanea e Sacro inaugurazione venerdì 7… - ferdan_yusufi : Siete tutti invitati... Mostra Collettiva L'ARTE CHE PROTEGGE Pittura Contemporanea e Sacro inaugurazione venerdì 7… - EventiFunweek : Surfaces. Mostra collettiva internazionale - alechiappini1 : RT @Topipittori: A Viterbo, il 14 dicembre 2018 alle ore 17.00 inaugura la mostra collettiva 'Simulacra. Bestiari, demoni e altre ombre', a… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018)diAna– 12 dicembre – 31 gennaio – Opening mercoledì 12 dicembre ore 18.30.Dal 12 dicembre la galleria Richter Fine Art ospita sotto lo stesso tetto(RO), Ana(RO),(IT),(IT). I quattro artisti, di cuie Anaper la prima volta a Roma, esporranno sketches, disegni, sculture, dipinti in unache è anche un esperimento.L’idea di In the making nasce dal tentativo di creare in galleria un “laboratorio” di sperimentazione attorno all’immaginario di ogni singolo artista e soprattutto costruire un tessuto attraverso il quale i quattro protagonisti possano contaminarsi a vicenda, spontaneamente.In the making mette in relazione questi quattro artisti, lontanissimi per stile, ma accomunati dallo stesso approccio alla loro ...