Monza | la Villa Reale chiusa da un mese per evento privato La bellezza | da sola | non

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Favorevole da sempre – se non improprio e non lesivo della dignità del bene – all’uso di porzioni di edifici storici per eventi, sono rimasta perplessa per “l’esproprio generalizzato“ delladi. Chi a novembre, sino all’8 dicembre, avesse voluto o volesse visitare gli spazi neoclassici dellae i suoi appartamenti reali, restaurati con cura dal ministero dei Beni culturali e ambientali (non più turistici), si sarebbe trovato di fronte al cartello chiuso per i “Luxottica days”, un lunghissimoper la multinazionale degli occhiali.È del tutto evidente che labigliettazione non garantisce, per musei e dimore storiche, introiti sufficienti per le opere di manutenzione ordinaria. Questo detto in generale, perché laè stata sapientemente restaurata alcuni anni fa a spese dallo Stato: manca ancora l’ala nord con il teatrino di corte ...