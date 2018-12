Modric è il re del 2018 | il croato si aggiudica il Pallone d’Oro GALLERY ...

Pallone d'oro a Luka Modric : il croato del Real Madrid beffa Cristiano Ronaldo : Il croato Luka Modric ha vinto il Pallone d'oro 2018 . Il centrocampista del Real Madrid ha preceduto l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo e quello dell'Atletico Madrid, Antoine Griezmann . ...

Pallone d’Oro 2018 – Modric alla cerimonia di consegna con tutta la famiglia : il tappeto rosso del croato [GALLERY] : Luka Modric si presenta alla cerimonia di consegna del Pallone d’Oro 2018 con tutta la famiglia: la splendida moglie ed i tre figli accanto al campione croato Luka Modric, indossando uno splendido smoking nero (proprio come il figlio maschio), si presenta sul red carpet della cerimonia della consegna del Pallone d’Oro 2018. Il centrocampista croato, che secondo tutti i pronostici è il favorito alla vittoria dell’ambito ...

Pallone d'oro - spunta la foto della lista : vince Modric : Nella lista dei 30 migliori al mondo non c'è nessun italiano. La cerimonia di premiazione inizierà ufficialmente a Parigi alle 20.45. Ronaldo e Griezmann non dovrebbero essere presenti per ritirare i ...

Modric è quasi Pallone d'oro Lui il migliore del 2018 : Il croato, del resto, ha vissuto un anno straordinario come gli è accaduto spesso nelle ultime stagioni: tre Champions League di fila e una Coppa del Mondo sfilatagli in Russia solo alla fine da una ...

Calciomercato - Marino a Sportnews anticipa le mosse delle big : “Modric all’Inter - Ibra-Milan Probabile. Cavani tornerà a Napoli” : Tra poco più di un mese apre i battenti la sessione invernale della fiera dei sogni, il Calciomercato Marino, ex dirigente di Napoli, Roma, Udinese e Atalanta, grande scopritore di talenti ha anticipato in esclusiva a Sportnews.eu. le mosse delle big. Ecco cosa ha detto. Calciomercato Marino anticipa le mosse delle big Napoli e Inter, […] L'articolo Calciomercato, Marino a Sportnews anticipa le mosse delle big: “Modric all’Inter, ...

Modric - migliore giocatore al mondo del 2018 per l'IFFHS : Il centrocampista croato ha vinto davanti a Messi e Hazard nella classifica stilata da una giuria di 90 esperti da tutto il mondo. Courtois miglior portiere, Deschamps il ct premiato. Modric ha vinto ...

Calciomercato - Modric : Inter o Real Madrid? Il punto della situazione : Modric voleva cambiare aria , andar via da Madrid, magari raggiungendo all'Inter un tris di croati con cui aveva condiviso una finale di Coppa del Mondo , Brozovic, Perisic e Sime Vrsaljko, arrivato ...

Pallone d’Oro 2018 - un video dell’Equipe spoiler del podio? Nelle immagini ci sono Mbappé - Modric e Varane : Mbappé, Modric e Varane. Secondo indiscrezioni provenienti dal quotidiano l’Equipe – appartenente alla stesso gruppo editoriale di France Football, che assegna il premio – sarebbe questo il podio del Pallone d’Oro 2018, che verrà consegnato il prossimo 3 dicembre a Parigi. Un tris di nomi che, se confermato, decreterebbe la fine del duopolio decennale che vede trionfare dal 2008 Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ...

Cordoba distrugge i sogni dell’Inter : “altro che Modric…” : Ivan Ramiro Cordoba ha parlato del calciomercato dell’Inter, non illudendo i tifosi in merito alla trattativa per Modric Ivan Ramiro Cordoba non crede nei voli pindarici dell’Inter in fatto di calciomercato. L’ex calciatore nerazzurro non sembra aver fiducia nella possibilità di acquistare Modric da parte del club di Suning, come rivelato a margine dell’International Combined Meeting di Genova: “Marotta è un ...

I piani di mercato dell'Inter : da Modric a Gabigol : L'apparente silenzio di Ausilio e Steven Zhang sulla questione mercato non può far altro che bene all' Inter : ciò sta permettendo loro di lavorare con estrema lucidità, calma e diplomazia. È ...

La FIFA ha nominato Luka Modric miglior calciatore al mondo del 2018 : Il centrocampista croato del Real Madrid Luka Modric è stato nominato dalla FIFA miglior calciatore professionista al mondo del 2018. La cerimonia di premiazione si è svolta lunedì sera alla Royal Festival Hall di Londra e per la prima volta dalla The post La FIFA ha nominato Luka Modric miglior calciatore al mondo del 2018 appeared first on Il Post.

LUKA Modric E' IL GIOCATORE DEL 2018 PER LA FIFA : HA VINTO/ Di Salah il gol dell'anno - assenti Ronaldo e Messi : LUKA MODRIC è il GIOCATORE del 2018 per la FIFA. Assegnati i riconoscimenti alla Royal Festival Hall di Londra. Di Salah il gol dell'anno, assenti Ronaldo e Messi(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 00:47:00 GMT)

Fifa Awards - Modric giocatore dell'anno : Luka Modric vince il The Best Fifa Player, precedendo Cristiano Ronaldo e l'egiziano Mohamed Salah. Luka Modric fa incetta di premi. Dopo la vittoria ad agosto dell'Uefa Men's Player of the Year, ...

Calcio - Fifa Awards : Luca Modric vince premio giocatore dell'anno : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse