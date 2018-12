Mobilità elettrica al palo | le proposte di Motus-E

Cina - Accordo tra Seat - VW Group China e Jac per la Mobilità elettrica : La Seat ha firmato un memorandum d'intesa con Volkswagen Group China e il gruppo cinese Jac (Jianghuai Automobile Corp.) con l'obiettivo di sviluppare una piattaforma per veicoli elettrici da commercializzare nel Paese asiatico.Il marchio sbarca in oriente. Come avevamo già anticipato, entro il 2021 Jac Volkswagen introdurrà, infatti, in Cina il marchio Seat e contribuirà all'elettrificazione della gamma. Già entro la fine di quest'anno, ...

Manovra - Motus-E : disattesi gli impegni su Mobilità elettrica : Roma, 27 nov., askanews, - Sulle misure per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica la Manovra finanziaria arrivata in Parlamento 'ha disatteso gli annunci degli scorsi mesi. Alla prova dei ...

Enea e Asja - avanti veloci sulla Mobilità elettrica : ... alla micro mobilità attraverso il modello virtuoso di economia circolare. L'intesa sarà applicata sull'intero territorio italiano: si tratta della prima esperienza totalmente zero emissioni che ...

Auto : ENEA presenta ‘Flash Charge’ - ricarica superveloce per Mobilità elettrica : ‘Fare il pieno’ ai mezzi elettrici del trasporto pubblico in pochi secondi, utilizzando il tempo della fermata dei viaggiatori, grazie a un innovativo sistema di ricarica superveloce. Si chiama ‘Flash Charge’ e viene presentata da domani a Key Energy presso lo stand dell’ENEA (Padiglione B6 stand 55). ‘Flash Charge’ si basa sull’utilizzo congiunto a bordo dei bus e alle fermate, di supercapacitori, dispositivi dalle eccezionali caratteristiche ...

ENEA presenta Flash Charge - ricarica superveloce per Mobilità elettrica : "Fare il pieno" ai mezzi elettrici del trasporto pubblico in pochi secondi , utilizzando il tempo della fermata dei viaggiatori. ENEA presenta il sistema di ricarica superveloce "Flash Charge", in ...

Porsche nella Mobilità elettrica con la nuova Taycan : Investimenti per 6 miliardi di euro, 1.200 nuove assunzioni solo per il lancio della nuova Taycan, il continuo sviluppo della strategia Porsche Production 4.0 e la realizzazione di una campagna senza precedenti di diffusione di conoscenze a tutti i livelli aziendali: impegnandosi fermamente a promuovere la mobilità elettrica, Porsche sta attuando un processo di grande […] L'articolo Porsche nella mobilità elettrica con la nuova Taycan ...

Mobilità elettrica - 50mila posti di lavoro in più entro il 2050 : Soprattutto per non perdere un treno già in partenza e che promette di rivoluzionare il settore dei trasporti: decarbonizzare la Mobilità potrebbe infatti dare un impulso positivo all'economia ...

Mobilità elettrica - arrivano 600 nuove colonnine. C'è anche Olbia : Investimenti sulla Mobilità sostenibile. Mobilità elettrica, ci siamo. È tutto pronto per il bando regionale che riguarda l'installazione di 600 colonnine di ricarica per auto elettrica in 28 comuni, ...

Nissan partner di e_Mob - la conferenza della Mobilità Elettrica : Nissan Italia è stata partner di “e_Mob conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica”, l’importante evento sulla Mobilità Elettrica che si è svolto nel weekend a Milano. Giunto alla seconda edizione, ha riunito istituzioni nazionali e locali, Case automobilistiche, università, centri di ricerca e protagonisti di tutta la filiera dell’elettrico per discutere del futuro della Mobilità sostenibile […] L'articolo Nissan partner di e_Mob, la ...

