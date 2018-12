: Il Ministro #Moavero Milanesi ha aperto insieme all’Ambasciatore???? Lewis M. Eisenberg il convegno @AspenInstitute “… - ItalyMFA : Il Ministro #Moavero Milanesi ha aperto insieme all’Ambasciatore???? Lewis M. Eisenberg il convegno @AspenInstitute “… - infoitestero : Manovra: Moavero, Usa al fianco Italia - TelevideoRai101 : Moavero:'Italia aspetta ritorno Silvia' -

Il ministro degli Esteri,Milanesi, ha ricevuto alla Farnesina il vicepresidente kenyota Ruto.Nel colloquio voluto riservato e a quattr'occhi ha voluto sottolineare "la forte aspettivana al massimo e solerte impegno in vista della rapida liberazione" della volontarianaRomano, rapita in Kenya il 21 novembre.e Ruto,inoltre,hanno deciso di creare in "tempi brevissimi" un "meccanismo di consultazione e coordinamento bilaterale in tutti i settori di reciprogo interesse.(Di lunedì 3 dicembre 2018)