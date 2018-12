Miss e Mister Europa | studentessa di Comiso vince anteprima

Anteprima nazionale di Miss & Mister Europa a Ragusa : Grande successo ieri sera al Savini di Ragusa per la serata dedicata all’ Anteprima nazionale di Miss & Mister Europa con ospiti d’eccezione.

Il mistero di Raffaella Maria Stroik - la ballerina trovata morta in un lago in Missouri : La morte di Raffaella Maria Stroik, ballerina di danza classica 23enne, è avvolta nel mistero. Mercoledì, il suo corpo senza vita è stato ritrovato nelle acque del Mark Twain Lake, lago del Missouri che deve il suo nome allo scrittore americano che nacque in zona nel 1835. La giovane, stella della compagnia Saint Louis Ballet, aveva fatto perdere le proprie tracce qualche giorno fa. La scomparsa e il ritrovamento del corpo Raffaella Maria ...