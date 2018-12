Minniti | Martina | Zingaretti? Chiusi nel bunker con le tessere

Zingaretti - Minniti e Martina ci dicono che non c'è un piano B con il M5s : votare si può : Due giorni fa lo scrittore Sandro Veronesi ha detto a Radio Capital che pur di non vedere più al governo questa banda di pericolosi incapaci firmerebbe con il sangue per riavere come premier l'odiato ...

Pd : Martina e Zingaretti per la patrimoniale sui super-ricchi - Minniti contrario : Ma soprattutto dobbiamo discutere di come tassare le multinazionali: in un'economia immateriale la base imponibile non più diventare anch'essa immateriale. Faremo delle proposte. Il riferimento è ...

Martina : nessun gioco di sponda con Minniti - zero tattiche nel Pd : Roma, 23 nov., askanews, - 'Noi ci candidiamo per unire. Per provare a promuovere nel congresso un confronto libero tra prospettive che si devono ritrovare, anche dopo le primarie, e che devono ...

Martina sfida Zingaretti e Minniti per la guida del Partito Democratico : Anche la sua candidatura è stata 'molto richiesta' e non soltanto dal mondo renziano al quale appartiene. Ma, come precisa lei, al momento 'non è all'ordine del giorno: valuterò quando saranno chiare ...

Maurizio Martina si candida alla segreteria del Pd : sfiderà Minniti e Zingaretti : Maurizio Martina si candida alla guida del Partito Democratico. Per la segreteria sfiderà i sei candidati già in campo, tra cui Nicola Zingaretti e Marco Minniti. L'ufficializzazione della candidatura arriverà domani, con una conferenza stampa nella sede del circolo di San Lorenzo, quartiere romano al centro delle cronache delle ultime settimane per l'omicidio di Desirée Mariottini.Continua a leggere

Martina scende in campo. Minniti costruisce la squadra : Sarà domani il giorno della candidatura di Maurizio Martina. L'ormai ex segretario del Partito Democratico ha pronta in tasca la mozione, completa di programma, temi caldi e tappe fondamentali del tour che lo porterà a toccare molte province, soprattutto nel Nord Italia, vero core business della sua mozione. La candidatura sarebbe potuta arrivare anche oggi, ma i tumulti parlamentari delle ultime ore lo avrebbero ...

Pd Minniti lancia sfida a segreteria. In corsa anche Martina e Zingaretti : 'La mia sinistra è per i deboli, serve un ritorno al dialogo con la società per sconfiggere i populisti....Serve un patto: chi vince le primarie dovrà avere il sostegno di tutti'. Così Marco Minniti ...

Pd - Martina si dimette da segretario. Renzi non c'è. Minniti : "Mi candido" : Marco Minniti ha sciolto la riserva: si candida per la segreteria del Pd. E' lo stesso ex ministro ad annunciarlo in un'intervista a Repubblica. Ma precisa subito di non essere ''lo sfidante Renziano. ...

Il Pd in cerca di un nuovo leader : Minniti e Martina verso la candidatura. E Renzi diserta : L'Assemblea nazionale del Pd - con Matteo Renzi grande assente - apre il percorso congressuale che si concluderà con le primarie che, a causa di una statuto assai complesso, non potranno svolgersi ...