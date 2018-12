Minaccia una 16enne con una pistola finta e la violenta in stazione | incastrato dal Dna

Torino - la querela di una consigliera a dei poliziotti : 'Aggredita e Minacciata' : Arriva su Facebook la denunciata della consigliera del M5s della circoscrizione 5 di Torino contro alcuni poliziotti che l'avrebbero aggredita e minacciata. A scrivere sul social è Emanuela Furcolo ...

Tunisia : deputato Ennahda Mekki - nessuna Minaccia al presidente Essebsi : Tunisi, 30 nov 12:22 - , Agenzia Nova, - Il movimento islamico moderato Ennahda, prima forza politica in Tunisia, non ha mai minacciato il presidente della Repubblica, Beji Caid... , Tut,

Per Trump il Nicaragua è una Minaccia alla sicurezza nazionale Usa. E blocca i beni della vice di Ortega : Per Donald Trump il governo del Nicaragua è una minaccia per la sicurezza nazionale e politica per gli Stati Uniti, a tal punto da aver ordinato che siano bloccati i beni o interessi delle persone che si sono rese responsabili o sono complici degli abusi contro i diritti umani commessi nel paese che dallo scorso 18 aprile vive una grave situazione di crisi.Mentre il governo sull'argomento sorvola, fonti vicine alle ONG stimano che nel ...

Napoli - compra una pistola per Minacciare la moglie : arrestato : I Carabinieri della Stazione del quartiere di Napoli Marianella hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Napoli a carico di un 35enne incensurato di ...

Poroshenko parla della Minaccia di una guerra su larga scala con la Russia - : L'Ucraina rischia una guerra su larga scala con la Russia, lo ha dichiarato Petro Poroshenko in una intervista con una tv ucraina. Secondo il capo dello stato, le sue parole sarebbero confermate da ...

Vulcani - sondaggio : quasi una persona su 2 non si sente “assolutamente Minacciata dal Vesuvio” : Un sondaggio condotto presso il Liceo Villari di Napoli ha rivelato che il 3% del campione pensa che il Vesuvio sia un vulcano spento. “Abbiamo compiuto un’indagine campionaria molto attenta che ha coinvolto i nostri studenti i familiari stretti ma anche non stretti. Il rischio Vulcanico sembra essere sentito, come condizione, solo dalle popolazioni dell’area circumvesuviana e molto meno da quella napoletana e anche quella dell’area di Napoli ...

Maltrattano e Minacciano un 77enne di Trepuzzi - costretto sulla sedia a rotelle : due figli e una badante a processo : L'anziano di Trepuzzi, colpito da un ictus cerebrale e costretto ad una sedia a rotelle, viveva in uno stato di completo abbandono.

Di Maio : l'innovazione non è una Minaccia - è un'opportunità : ... il quale ha affrontato dapprima l'aspetto paura dell'innovazione, ' Siamo abituati ad associare la parola innovazione a singoli progressi tecnologici che ha fatto la nostra economia in questi anni - ...

Francia - gilet giallo Minaccia : 'Ho una bomba. Macron ci riceva' - : Secondo quanto riportano i media francesi l'individuo, già noto alle forze dell'ordine per reati di droga, si sarebbe asserragliato in un edificio ad Angers, ovest della Francia. Avrebbe chiesto che i ...

