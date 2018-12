Milano I primi dieci anni in sella alle gialle

Segnaletica stradale - primi cartelli per l'arrivo dell'Area B a Milano : I primi cartelli sono comparsi lungo alcune vie del Municipio 7. Mancano 90 giorni al via di Area B , telecamere accese dal 25 febbraio, e il Comune ha iniziato la posa di tutta la Segnaletica ...

Dall’ambulanza connessa ai droni per la sicurezza - primi test del 5G a Milano : (Immagine: Vodafone) In occasione del Vodafone 5G Experience Day la compagnia telefonica ha presentato 12 progetti realizzati su rete 5G che proietteranno Milano nel futuro. “Il nostro obiettivo è quello di trasformare Milano nella capitale europea del 5G” afferma Sabrina Baggioni, Direttore Programma 5G di Vodafone Italia. E aggiunge: “La sperimentazione 5G sull’area metropolitana, con cui siamo parti meno di un anno fa, rappresenta per noi un ...

Milano - l'esercito degli under 30 in coda per la primina di Attila : la notte in tende e sacchi a pelo : Lunghe file all'alba davanti alla biglietteria per ottenere uno dei 600 posti disponibili per lo spettacolo del 4 dicembre

Al Mudec di Milano 100 opere di Paul Klee in mostra sul fascino del primitivo e del selvaggio : Ben 100 opere di Paul Klee sul tema del “primitivo” e del "selvaggio", provenienti da importanti musei e collezioni private europee in mostra al Mudec di Milano. Il fascino del grande artista surrealista per il primitivismo, durante il suo primo viaggio in Italia tra l’autunno del 1901 e la primavera del 1902.Continua a leggere

Fiera di Milano - conti in salita nei primi nove mesi dell'anno : conti in salita per Fiera di Milano che nei primi nove mesi del 2018 vede risultati in forte crescita rispetto allo stesso periodo del 2017, anche in relazione all'andamento favorevole dei mercati di ...

A Milano i primi monopattini in «sharing». Parte il test americano con l'incognita delle regole : Per ora è una mezza caccia al tesoro. Per strada, concentrati in centro, tra piazza San Babila e il Castello, ce ne sono una ventina. Nessun particolare logo che attiri l'attenzione e una campagna ...

Incendi Milano : primi esami "tranquillizzanti" - diossina oltre la norma ma non pericolosa : Il valore delle diossine registrato sul luogo dell’Incendio nella ditta di rifiuti in via Chiasserini 21 a Milano, è di 0,5 picogrammi per metro cubo. A riferirlo è l’assessore all’Ambiente della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo. Che ha precisato che secondo l’Oms “quantità in misure superiori a 0,3" devono essere "respirate per un anno continuamente per ...