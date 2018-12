Milano e le Borse europee tengono la rotta

Borse europee caute in attesa G20 - Milano +0 - 15% : Seduta all'insegna della cautela per le piazze finanziarie europee, mentre gli operatori sono in attesa di novità dal G20 di Buenos Aires e da possibili evoluzioni nei rapporti commerciali fra Stati ...

Le Borse europee chiudono positive - Francoforte paga caso Deutsche - Milano +0 - 23% : Chiusura positiva per le Borse europee con l'eccezione di quella tedesca che paga lo scandalo Deutsche Bank. I listini hanno beneficiato delle parole del presidente della Fed, Jerome Powell, che ha ...

L'effetto Powell spinge le Borse : Milano più cauta con i bancari : ... Jerome Powell, il quale ha dichiarato che i tassi di interesse Usa sono appena sotto il livello che può essere considerato neutrale per l'economia. Tanto è bastato per indurre il mercato ad ...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 22% : 9.26 Apertura di segno positivo per le Borse europee, spinte da Wall Street e dalle asiatiche, nonché dall'avvicinamento Usa-Cina sulla questione del commercio. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,22% a 19.193 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 295,2 punti,con rendimento del decennale al 3,29%. Londra +0,49%, Parigi +0,3% e Francoforte +0,41%. Euro a 1,1292 dollari e 128,57 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse giù - Milano -0 - 43%. Spread a 294 : 18.16 Borse giù, Milano -0,43%. Spread a 294 Chiusura in lieve calo per le Borse europee, frenate anche dalle nuove tensioni tra Usa e Cina sui dazi. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede lo 0,43% a 19.150 punti al termine di una seduta all'insegna della cautela dopo lo sprint di ieri. Contrastati i titoli bancari, giù il comparto lusso. Lo Spread Btp-Bund è in moderato rialzo, a 294punti base (ieri a 290) con rendimento al 3,29%. Sulla scia ...

Borse piatte - Milano -0 - 32%.Spread a 295 : 9.46 Borse piatte,Milano -0,32%.Spread a 295 Le principali Borse europee hanno aperto la seduta odierna appena sopra la parità,dopo i decisi guadagni di ieri. Francoforte segna il +0,23%, Parigi il +0,05% e Londra è invariata. La Borsa di Milano segna in apertura in lieve calo: l'indice Ftse Mib segna -0,32% a 19.171 punti. Lo Spread ritorna a salire, con il differenziale a 295punti base in avvio.

Il petrolio zavorra le Borse - banche e Tim spingono Milano : ... secondo la quale il forte rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato è dovuto all'incertezza sull'orientamento delle politiche economiche e può vanificare gli effetti positivi sull'economia della ...

Borse Ue caute. Milano è la migliore - spread in calo : Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari , che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa, grazie al rimbalzo riuscito ...

Borse - Milano chiude a -0 - 69%.Spread 308 : 18.00 Borse,Milano chiude a -0,69%.Spread 308 La Borsa di Milano,partita in calo dell'1%, ha poi recuperato fino a portarsi sopra la parità, per poi chiudere la seduta con la flessione di 0,69%, a 18.603 punti Lo Spread tra Btp e Bund, dopo l'avvio a 315 punti, ha chiuso in raffreddamento a 308 punti, col rendimento del decennale al 3,44%, Chiudono in calo,così come pure avevano aperto le contrattazioni,anche le altre ...

Borse - Milano chiude a -0 - 69%.Spread 307 : 18.00 Borse,Milano chiude a -0,69%.Spread 307 La Borsa di Milano,partita in calo dell'1%, ha poi recuperato fino a portarsi sopra la parità, per poi chiudere la seduta con la flessione di 0,69%, a 18.603 punti Lo Spread tra Btp e Bund, dopo l'avvio a 315 punti, ha chiuso in raffreddamento a 307 punti, col rendimento del decennale al 3,44%, Chiudono in calo,così come pure avevano aperto le contrattazioni,anche le altre ...

Borse giù - Milano maglia nera Spread in leggero allargamento : Niente da fare per i listini europei. Dopo una chiusura positiva di Wall Street e di Tokyo, sui mercati azionari del Vecchio Continente torna l'incertezza.Le Borse europee viaggiano in negativo Segui su affaritaliani.it

Borse europee in calo - Milano a -0 - 42% : 9.32 Apertura in calo per le Borse europee, dopo i netti guadagni fatti registrare ieri,nonostante la bocciatura della manovra economica italiana da parte Ue. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,42% a 18.653 punti. Spread Btp-Bund tedesco in lieve rialzo a 311 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,48%. Londra -0,31%, Parigi -0,35% e Francoforte -0,22%. Euro a 1,1397 dollari e 128,89 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse - future in rosso. Milano giù Spread stabile a 311 punti base : Niente da fare per i listini europei. Dopo una chiusura positiva di Wall Street e di Tokyo, sui mercati azionari del Vecchio Continente torna l'incertezza. I futures sui principali listino azionari sono tutti in rosso Segui su affaritaliani.it

Milano : operazione contro borseggi e furti - 27 arresti : Milano, 20 nov. (AdnKronos) - I carabinieri della Compagnia di Rho, comune alle porte del capoluogo lombardo, hanno eseguito, nelle provincie di Milano, Roma, Firenze e Mantova, un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 28 persone (21 in carcere, sei agli arresti domiciliari e un obbligo d