Milan | Abate lancia frecciate alla vecchia dirigenza | “adesso c’è gente di spessore”

Milan - le pagelle di Abate : prova superata da difensore centrale : E' stata forse la sorpresa più grande nella domenica del Milan. Ignazio Abate da difensore centrale ha convinto, come testimoniano i voti dei principali quotidiani italiani: GAZZETTA DELLO SPORT: 6,5 TUTTOSPORT: 7 CALCIOMERCATO.COM: 6,5

VIDEO / Lazio Milan - 1-1 - : highlights e gol. Per Abate soddisfazione e rimpianti - Serie A - - IlSussidiario.net : VIDEO Lazio Milan , risultato finale 1-1, : highlights e gol della partita, disputata all'olimpico nella 13giornata di Serie A.

Ibra-Milan - Raiola detta le condizioni dell'affare : nella trattativa il rinnovo di Abate : "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Questi erano solo alcuni versi di una delle più belle canzoni del cantautore romano Antonello Venditti, i quali descrivono in maniera molto perfetta lo stato d'animo attuale dei tifosi rossoneri sulla vicenda inerente Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese con la maglia del Milan ha giocato per due stagioni, dal 2010 al 2012, mettendo a segno 42 reti tra campionato e Champions League e ...

Milan - le pagelle di Abate : serata da dimenticare : Gazzetta dello Sport: voto 5 Corriere della Sera: voto 5 Corriere dello Sport: voto 4,5 Tuttosport: voto 5,5 Calciomercato.com: 5,5

Milan - Abate : “lotteremo per la Champions” : “Il Milan ad aprile lo immagino in lotta per un posto in Champions”. Ignazio Abate è ottimista sul futuro della sua squadra, che ieri contro la Sampdoria ha ritrovato la vittoria dopo aver perso il derby e contro il Betis, e mercoledì deve affrontare il Genoa nel recupero di campionato. “E’ una gara da vincere, sarà difficilissima ma il nostro obiettivo è migliorarci e andare in Champions, ce la metteremo ...

Milan - Abate a Sky : 'Gattuso uno di noi - tocca sempre le corde giuste' : Ad analizzare il momento rossonero è Ignazio Abate , che ha affrontato diversi temi nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport. " Tutti noi ogni mattina ci guardiamo allo specchio e ci ...

Sassuolo-Milan - le probabili formazioni : dentro Abate e Castillejo : Foto Gazzetta dello Sport Keivan Karimi Redazione MilanLive.it MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici ...