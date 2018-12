Microsoft potrebbe acquisire altri studi nel 2019

Microsoft potrebbe essere in trattative per acquisire Turtle Rock Studios - lo studio dietro a Left 4 Dead : A quanto pare, Microsoft starebbe continuando la sua opera di espansione con l'acquisizione di un altro famoso studio.Nello specifico, il colosso di Redmond sarebbe in trattative per l'acquisizione Turtle Rock studios, ovvero lo studio responsabile di giochi come Left 4 Dead e Evolve.Il rumor proviene ancora una volta dall'insider Klobrille, ovvero colui che svelò nei giorni dello scorso E3 l'acquisizione di Playground Games:Read more…

Microsoft potrebbe portare Xbox Game Pass su PC : Nel report trimestrale sugli utili, il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha parlato dell'intenzione di portare su PC l'abbonamento Xbox Game Pass. Come segnala PCGamer, per $ 10 al mese, i giocatori console hanno accesso a una libreria di oltre 200 giochi vecchi e nuovi: la selezione include alcune esclusive Microsoft come Forza Horizon 4 e Sea of ​​Thieves, oltre a giochi indie e di terze parti come Rocket League e Fallout 4. Finché ...